Serie A, Milan-Udinese: probabili formazioni, pronostico e quote

Milan-Udinese sarà il lunch match della 20esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto domenica 19 gennaio alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Il Milan, che adesso è in nona posizione in classifica a 25 punti, nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Cagliari per 0-2. Tre punti fondamentali per i rossoneri, che aggiunti al passaggio del turno in Coppa Italia possono significare rinascita.

L’Udinese ora occupa invece la dodicesima posizione in classifica con 24 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Sassuolo per 3-0. Super periodo per i friulani – ad eccezione della pesante eliminazione in Coppa pattuita contro la Juventus – con la zona retrocessione scacciata via grazie alle ultime tre vittorie di fila.

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime dieci partite fra le due squadre, l’Udinese ha fatto registrare 4 vittorie, 3 sconfitte e 3 pareggi.

I padroni di casa giungono a Milan-Udinese con il quarto peggior attacco (18 reti segnate), mentre l’Udinese ha il secondo peggior attacco (17 reti siglate) e la peggior differenza reti (-11).

Il match sarà diretto dal signor Luca Pairetto, che sarà coadiuvato dagli assistenti Pasquale De Meo e Antonino Santoro. Gli addetti al VAR saranno Gianpaolo Calvarese e l’assistente Damiano Di Iorio

Il meteo previsto è nubi sparse secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Milan-Udinese

MILAN (4-4-2): Begovic, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic, Leao

Allenatore: Stefano Pioli

UDINESE (3-5-2): Musso, Becao, Troost-Ekong, Nuytinck, Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema, Okaka, Lasagna

Allenatore: None

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, in Milan-Udinese la vittoria dei padroni di casa è data a 1.58, mentre quella degli ospiti è quotata 6.71. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è 3.85.

Si consiglia di giocare il Goal.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Milan-Udinese potrà essere vista in esclusiva in diretta in streaming su DAZN.

