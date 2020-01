Domenica 19 gennaio alle 18:00 allo Stadio Comunale Luigi Ferraris di Genova va in scena Genoa-Roma. Il match sarà valido per la 20sima giornata di Serie A.

Serie A, Genoa-Roma: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 19 gennaio alle ore 18:00, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, va in scena Genoa-Roma. Il match sarà valido per la 20esima giornata di Serie A.

Il Genoa adesso occupa la terzultima posizione con 14 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Hellas Verona per 2-1. Serve inanellare risultati utili consecutivi ai rossoblu, fin qui autori di una stagione ampiamente insufficiente. Anche il mercato sta venendo in soccorso al neo tecnico Nicola.

La Roma invece si trova quinta in classifica con 35 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro la Juventus per 1-2. Urge ripartire, successivamente al passaggio del turno in Coppa Italia ottenuto sconfiggendo il Parma. Un ulteriore passo falso potrebbe complicare i piani dei giallorossi.

Serie A, la classifica alla giornata 20

Le statistiche di Genoa-Roma

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: nelle ultime dieci partite fra le due squadre la Roma ha fatto registrare 7 vittorie e 3 pareggi.

Il Grifone arriva a Genoa-Roma con la seconda peggior difesa (38 gol al passivo) e la quarta peggior differenza reti (-18), mentre i capitolini hanno la quarta miglior difesa (21 reti subite), il quinto miglior attacco (34 gol fatti) e la quinta miglior differenza reti (+13).

Il match sarà diretto dal signor Fabio Maresca, che sarà assistito dai guardalinee Salvatore Longo e Filippo Valeriani. Gli addetti al VAR saranno Gianluca Rocchi e l’assistente Dario Cecconi.

Il meteo previsto è coperto secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Genoa-Roma

GENOA (3-5-2): Perin, Biraschi, Romero, Goldaniga, Ankersen, Sturaro, Schone, Jagiello, Pajac, Pandev, Sanabria

Allenatore: Thiago Motta

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Cetin, Mancini, Smalling, Santon, Diawara, Cristante, Under, Pellegrini, Perotti, Dzeko

Allenatore: Paulo Fonseca

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, in Genoa-Roma la vittoria dei padroni di casa è data a 4.12, mentre la vittoria degli ospiti è quotata 1.93. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è 3.51.

Dove vedere il match in diretta streaming e in tv

Genoa-Roma potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

