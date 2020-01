Condividi su

Premier League, West Ham-Everton: probabili formazioni, pronostico e quote

Sabato 18 gennaio alle ore 16:00, al London Stadium di Londra, scenderanno in campo West Ham United e Everton. La partita sarà valida per la 23esima giornata di Premier League.

Il West Ham, si trova quintultimo in classifica a 22 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro lo Sheffield United per 1-0. Nuovo stop dunque per gli Hammers dopo il convincente successo precedente all’esordio di Moyes in panchina. Squadra molto strana quella capitolina, che ogni anno investe parecchi soldi sul mercato, salvo non riuscire mai a fare il passo in avanti che ci si attende.

L’Everton ora occupa l’undicesima piazza in classifica con 28 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Brighton & Hove Albion per 1-0. Dopo lo stop contro il City, Ancelotti ha trovato un altro successo e contro un avversario ostico. I Toffees sono un cantiere aperto ma la cura del tecnico emiliano sembra pian piano funzionare.

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime dieci partite, l’Everton ha fatto registrare 5 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi.

Lo scontro sarà arbitrato dal signor Andre Marriner, che sarà coadiuvato da Simon Long e Eddie Smart. Al VAR presenti Simon Hooper e l’assistente Mark Scholes.

Le probabili formazioni di West Ham-Everton

WEST HAM (4-5-1): David Martin, P. Zabaleta, A. Ogbonna, A. Cresswell, F. Balbuena, Declan Rice, P. Fornals, M. Lanzini, Mark Noble, R. Snodgrass, S. Haller

Allenatore: David Moyes

EVERTON (4-3-3): J. Pickford, M. Holgate, Lucas Digne, M. Keane, D. Sidibe, Tom Davies, Bernard, G. Sigurdsson, Theo Walcott, D. Calvert-Lewin, Richarlison

Allenatore: Carlo Ancelotti

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, in West Ham-Everton la vittoria dei padroni di casa quota 2.96, quella degli ospiti 2.44 e il pareggio 3.44.

Si consiglia di giocare X2.

