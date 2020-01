Condividi su

Premier League, Liverpool-Manchester United: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle ore 17:30 di domenica 19 gennaio, presso l’Anfield di Liverpool, va in scena il super big match Liverpool-Manchester United, uno dei più sentiti dell’intero paese. Sarà valevole per la 23esima giornata di Premier League.

Il Liverpool continua a dominare la Premier con 61 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Tottenham per 0-1. Ruolino di marcia incredibile per i reds fin qui, capaci di vincere tutti gli incontri tranne quello d’andata proprio contro lo United, terminato in pareggio.

Il Manchester United invece si ritrova in quinta posizione in classifica a 34 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Norwich City per 4-0. Periodo buono per i Red Devils, reduci da tre successi nelle ultime cinque uscite in campionati e tornati con prepotenza a lottare per un posto tra le prime quattro. Ma ora, davanti a loro, c’è una corazzata fin qui imbattibile: sovvertiranno i pronostici?

La storia recente fra le due squadre è favorevole agli ospiti: negli ultimi dieci incontri fra le due compagini, il Manchester United ha infatti fatto registrare 4 vittorie, 1 sconfitta e 5 pareggi.

Il Liverpool arriva all’appuntamento con la miglior difesa (14 reti subite), il secondo miglior attacco (50 reti siglate) e la seconda miglior differenza reti (+36), lo United ha la quinta miglior difesa (25 gol subiti), il quinto miglior attacco (36 reti siglate) e la quarta miglior differenza reti (+11).

L’arbitro sarà il signor Craig Pawson, che sarà assistito dai guardalinee Richard West e Scott Ledger. Al VAR Paul Tierney e l’assistente Andy Halliday.

Le probabili formazioni di Liverpool-Manchester United

LIVERPOOL (4-3-3): A. Becker, T. Alexander-Arnold, A. Robertson, V. Van Dijk, Joe Gomez, G. Wijnaldum, J. Henderson, A. Oxlade-Chamberlain, M. Salah, Sadio Mane, R. Firmino

Allenatore: Jürgen Klopp

MANCHESTER UNITED (3-5-2): David De Gea, H. Maguire, V. Lindelof, B. Williams, A. Wan-Bissaka, Fred, N. Matic, Juan Mata, A. Pereira, A. Martial, M. Rashford

Allenatore: Ole Gunnar Solskjær

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.37, quella degli ospiti a 8.72 e, per quanto riguarda il pareggio, la quota è di 5.03.

Difficile fare un pronostico certo: si consiglia di giocare Under 3.5.

