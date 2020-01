Condividi su

AC/DC, nuovo album: quando esce, le anticipazioni

Eddie McGuire, membro del management che cura gli interessi degli AC/DC, oltre al ritorno di Brian Johnson dietro il microfono, ha di recente annunciato ufficialmente la prossima uscita del loro nuovo album, che ha dato per sicuro a Febbraio o Marzo. I fan (giustamente?) diffidano.

Axl Rose, un rimpiazzo mai accettato

La prima notizia… non è una notizia. Si sapeva da tempo che gli AC/DC avrebbero fatto di tutto per riavere Brian Johnson con loro. Il cantante aveva infatti dovuto allontanarsi dalla band di Angus Young per problemi di salute piuttosto seri: rischiava di perdere l’udito. La band aveva scelto Axl Rose, celebre frontman dei Guns ‘n’ Roses. Ma gli australiani avevano dovuto fare i conti con l’ostilità del pubblico, che non aveva mai accettato il rimpiazzo. È vero che l’Axl Rose attuale è un parente molto alla lontana dell’aggressivo e trascinante leader dei tempi di Welcome To The Jungle, ma anche i fan non gliene hanno perdonata una, sottolineandone puntualmente tutte le mancanze e invocando il ritorno del vecchio cantante. Insomma, qualcosa di simile a quello che era successo agli Iron Maiden con Blaze Bayley. Alla fine gli AC/DC hanno deciso di ri-arruolare Brian Johnson. Soddisfatti i fan, ma anche Angus Young, che on stage interagisce molto bene con lui.

AC/DC - Back In Black (from Live At Donington)

AC/DC: quanti batteristi?

Nella sua intervista all’emittente radiofonica australiana Triple M, Eddie McGuire ha anticipato anche altre decisioni riguardo gli AC/DC: la prima è l’innesto ufficiale in formazione di Stevie Young, nipote di Angus e sostituto di Malcolm Young, morto nel 2017. Stevie ci ha messo un po’ (è nella band da 6 anni), ma alla fine è entrato in via definitiva nella line-up. L’altra news ha lasciato perplessi i fan. Il manager ha infatti accennato al rientro di Phil Rudd alla batteria, benché il drummer ufficiale, Chris Slade, risulti ancora ben saldo al suo posto. Chi suonerà allora con gli AC/DC? McGuire non ha aggiunto altro sull’argomento

Le parole di Eddie McGuire alla Triple M

Ma ecco cos’ha detto di preciso Eddie McGuire, manager degli AC/DC alla radio Triple M: “La più grande rock band della storia della musica australiana ritornerà ad esibirsi e canterà in Australia ad ottobre/novembre di quest’anno!. Le mie fonti mi dicono che ci sarà un nuovo album pubblicato dagli AC/DC a Febbraio o Marzo di quest’anno, oltre che gli AC/DC saranno in tournée in Australia ad Ottobre/Novembre 2020. Dopo molto lavoro e molte ricerche tecniche sono stati in grado di ottenere un apparecchio acustico per Brian Johnson, che sarà in prima fila, e anche Phil Rudd potrebbe essere di nuovo nel gruppo suonando percussioni o batteria. Si sa che l’album uscirà a Febbraio o Marzo, e tutti ci divertiremo come ai vecchi tempi”. A sentire lui, quindi, il diciassettesimo album degli AC/DC è questione di settimane. In precedenza, anche Nergal e Dee Snyder avevano parlato di un nuovo disco, ma tenendosi sul vago.

AC/DC: i fan non si fidano

Le parole del manager degli AC/DC hanno perciò lasciato più dubbi che certezze. I fan non credono fino in fondo alle sue parole, chiedendosi, in particolare, come sia possibile che una band importante come quella australiana possa avere in uscita un album, il primo dopo sei anni di assenza, mantenendo un totale riserbo fino a poche settimane prima del lancio. Non hanno torto: finora nessun nuovo singolo è stato estratto dal disco, nessuna informazione sul nuovo album è in nostro possesso, neanche quelle fatte trapelare ad arte per mantenere desto l’interesse del pubblico. Al giorno d’oggi, dicono, è impossibile tenere del tutto nascosto un progetto di questa portata. Quanto detto da McGuire sarebbero state soltanto parole in libertà per affiancare la notizia principale, il come back di Brian Johnson.

Altri ribattono che questa assenza di notizie sarebbe una tattica commerciale e si dicono sicuri che nel giro di due mesi il nuovo lavoro degli AC/DC sarà una realtà. Sia come sia, al momento l’unica cosa certa, confermata dalla band stessa, è il nuovo tour che si svolgerà in Australia tra Ottobre e Novembre. Con o senza nuovo album, lo sapremo nelle prossime settimane.

