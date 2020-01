Condividi su

Il fidanzato di mia sorella: trama, cast e anticipazioni del film Rai 2

La prima serata del martedì si apre all’insegna delle romantiche storie d’amore con Il fidanzato di mia sorella. La pellicola del 2015, in onda oggi 21 gennaio 2020 dalle 21.20 su Rai 2, è stata diretta da Tom Vaughan, regista britannico noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Final Demand, Starter for 10, What Happens in Vegas e So Undercover.

La commedia sentimentale, il cui titolo originale è Some Kind of Beautiful, è stata prodotta da PalmStar Entertainment, Southpaw Entertainment, Irish DreamTime ed ha potuto contare sulla sceneggiatura di Matthew Newman mentre la fotografia e il montaggio sono state rispettivamente affidate a David Tattersall e Matt Friedman. Il film inoltre al botteghino in Italia ha incassato 493 mila euro nelle prime due settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi de Il fidanzato di mia sorella!

Il fidanzato di mia sorella: trama e anticipazioni del film Rai 2

La pellicola segue le vicende di Richard Haig, affascinante e brillante professore universitario di poesia romantica al Trinity College di Cambridge amato da tutte le studentesse e dedito alla bella vita. Il docente infatti è famoso per essere un dongiovanni e passa da una storia all’altra senza mai legarsi sentimentalmente a nessuna donna proprio come suo padre gli ha insegnato. Il latin lover però nasconde dentro di sé la voglia di credere in un rapporto duraturo e quando l’attuale fidanzata venticinquenne gli confessa di essere incinta l’uomo sente che è giunto il momento di mettere su famiglia e abbandonare le avventure di una notte.

Prima ancora di venire a conoscenza della notizia che cambierà per sempre la sua esistenza, il protagonista de Il fidanzato di mia sorella conosce e si invaghisce di Olivia, scrittrice di successo che ha appeno chiuso una tormentata relazione con il suo partner. Ben presto però scopre che la donna appena incontrata è in realtà la sua futura cognata. Cosa succederà?

Il cast del film

In Il fidanzato di mia sorella Pierce Brosnan interpreta Richard Haig mentre Jessica Alba è Kate. Salma Hayek veste i panni di Olivia e Malcolm McDowell è Gordon.

Hanno partecipato al film anche Ben McKenzie nella parte di Brian e Merrin Dungey quella di Angela. Marlee Matlin ricopre il ruolo di Cindy, Ivan Sergei quello di Tim, Lombardo Boyar è Ernesto e Fred Melamed indossa le vesti di Victor Piggott.

