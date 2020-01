Condividi su

Obbligo revisione Legge 104: quando scatta e chi deve sottoporsi a visita

La condizione di disabilità da cui è affetto il soggetto che percepisce le agevolazioni garantite dalla Legge 104 può essere soggetta a una visita di revisione da parte della preposta commissione medica dell’Asl. A meno che sul primo verbale non ci sia la data di revisione – ovvero sia già prevista una nuova visita di aggiornamento dopo un certo lasso di tempo che si stabilisce al momento della prima visita – solitamente è l’Inps a convocare i soggetti beneficiari di 104 per l’accertamento sanitario e le relative verifiche.

Legge 104: obbligo visita revisione, quando scatta

L’obbligo di revisione avviene nella maggior parte dei casi quando il soggetto con handicap si trova in età evolutiva, oppure nel caso in cui il verbale di riconoscimento dell’invalidità definisce tale condizione in aggiornamento e quindi soggetta a futura nuova revisione. Non vi è necessità di una nuova visita di revisione nell’eventualità in cui la condizione di handicap sia giudicata permanente.

104/92 2020: moduli di rinnovo e procedura da seguire

Assenza visita di revisione Legge 104: cosa succede

In caso di assenza alla visita di revisione non opportunamente giustificata (entro 60 giorni dalla comunicazione della convocazione), i soggetti convocati alla nuova visita ma che non si saranno presentati perderanno tutti i benefici assicurati dalla Legge 104 a partire dal giorno successivo a quello della visita di revisione in cui si è risultati assenti. In caso di giustificazione idonea, invece, il soggetto riceverà una seconda convocazione alla quale bisognerà obbligatoriamente presentarsi.

Permessi 104 retribuiti falsi: condannato ai servizi sociali

Stato confermato o rifiutato: le conseguenze

Come può concludersi la visita di revisione? In due modi: lo stato di disabilità viene confermato, e il soggetto può continuare a fruire i benefici della 104/92. Se invece la condizione di disabilità non viene confermata, allora i benefici decadranno dal giorno successivo a quello della visita.

Rinnovo Legge 104: come funziona e modulistica

La revisione non è da confondersi con il rinnovo della Legge 104, in quanto quest’ultimo riguarda l’eventuale peggioramento della situazione di handicap e quindi delle condizioni di salute. Per sottoporsi a una visita per il rinnovo sarà necessario presentare una domanda di rivedibilità per via telematica al’Inps utilizzando i seguenti modelli:

Modello G codice AP72 (nel caso in cui il soggetto sia maggiorenne);

(nel caso in cui il soggetto sia maggiorenne); Modello G/bis codice AP73 (nel caso in cui il soggetto sia minorenne o inabilitato).

Al modulo bisognerà allegare apposito certificato medico che attesti un peggioramento delle condizioni di handicap già presenti.

