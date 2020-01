Condividi su

Duetti Sanremo 2020 e cover: anticipazioni coppie e canzoni

Giovedì 6 febbraio 2019 sarà una giornata importante per il Festival di Sanremo, visto che si celebrerà il 70° anniversario della manifestazione musicale più famosa e importante d’Italia. Per quanto riguarda le celebrazioni si è deciso di fare cantare ai cantanti in gara le canzoni che hanno fatto la storia del Festival e per l’occasione gli artisti che si esibiranno hanno chiamato altri colleghi per rendere omaggio agli autori.

Duetti Sanremo 2020: 70 anni di festival

In questi giorni il Festival di Sanremo sta facendo molto parlare di sé in tono polemico: il tema è quello del sessismo. Prima Amadeus, messo sotto torchio per una frase detta in conferenza stampa, poi la partecipazione di Junior Cally, preso di mira per colpa del contenuto di una canzone dal tono sessista e misogino. Ora però si parla anche di cantanti in gara, di esibizioni, di ospiti e soprattutto di musica italiana. Giovedì 6 febbraio sarà il giorno dei duetti in cui si festeggeranno i 70 anni di Festival e ogni artista in gara interpreterà un brano famoso che è stato importante per l’intero Festival. Non ci resta quindi che andare a vedere alcuni tra gli accoppiamenti già decisi e le cover delle canzoni che ascolteremo sul palco del Teatro Ariston quella sera.

Duetti Sanremo 2020: gli artisti e le canzoni di giovedì 6 febbraio

Di seguito elenchiamo gli artisti che si esibiranno, la cover e tra parentesi l’autore originale della canzone.

Anastasio – Spalle al muro (Renato Zero);

(Renato Zero); Piero Pelù – Cuore matto (Little Tony);

(Little Tony); Elodie e Aeham Ahmad – Adesso tu (Eros Ramazzotti);

(Eros Ramazzotti); Elettra Lamborghini e Myss Keta – Non succederà più (Claudia Mori);

(Claudia Mori); Giordana Angi – La nevicata del ’56 (Mia Martini);

(Mia Martini); Diodato – 24 mila baci (Adriano Celentano);

(Adriano Celentano); Raphael Gualazzi e Simona Molinari – E se domani (Mina);

(Mina); Francesco Gabbani – L’italiano (Toto Cutugno);

(Toto Cutugno); Alberto Urso e Ornella Vanoni – La voce del silenzio (Tony Del Monaco/Dionne Warwick);

(Tony Del Monaco/Dionne Warwick); Marco Masini e Arisa – Vacanze romane (Matia Bazar);

(Matia Bazar); Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi – Ti regalerò una rosa (Simone Cristicchi);

(Simone Cristicchi); Michele Zarrillo e Fausto Leali – Deborah (Fausto Leali);

(Fausto Leali); Rita Pavone e Amedeo Minghi – 1950 (Amedeo Minghi);

(Amedeo Minghi); Tosca e Silvia Perez Cruz – Piazza Grande (Lucio Dalla);

(Lucio Dalla); Achille Lauro e Annalisa – Gli uomini non cambiano (Mia Martini);

(Mia Martini); Bugo e Morgan – Canzone per te (Sergio Endrigo);

(Sergio Endrigo); Irene Grandi e Bobo Rondelli – La musica è finita (Ornella Vanoni);

(Ornella Vanoni); Le vibrazioni e Canova – Un’emozione da poco (Anna Oxa);

(Anna Oxa); Levante e Francesca Michielin e Maria Antonietta – Si può dare di più (Morandi-Ruggeri-Tozzi);

(Morandi-Ruggeri-Tozzi); Junior Cally e Viito – Vado al massimo (Vasco Rossi);

(Vasco Rossi); Paolo Jannacci e Francesco Mandelli – Se me lo dicevi prima (Enzo Jannacci);

(Enzo Jannacci); Pinguini tattici nucleari – medley tra Papaveri e papere (Nilla Pizzi), Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli), Gianna Gianna (Rino Gaetano), Sarà perché ti amo (Ricchi e poveri), Una musica può fare (Max Gazzé), Salirò (Daniele Silvestri), Sono solo parole (Noemi), Rolls Royce (Achille Lauro);

(Nilla Pizzi), (Caterina Caselli), (Rino Gaetano), (Ricchi e poveri), (Max Gazzé), (Daniele Silvestri), (Noemi), (Achille Lauro); Rancore e Dardust e La Rappresentante di Lista – Luce (Elisa);

(Elisa); Riki e Ana Mena – L’edera (Nilla Pizzi).

