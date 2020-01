Condividi su

Pensioni ultime notizie: pensionati all’estero, ecco i paesi di destinazione

Sul tema pensioni ultime notizie riportano un po’ di numeri relativi ai pensionati italiani che hanno preferito vivere la nuova fase della loro vita all’estero, lontano dal Paese natio. Nel 2019 sono stati 388 mila i pensionati italiani che sono partiti, costando alle casse dell’Inps una spesa pari a circa 1 miliardo di euro. Le destinazioni preferite sono in Europa, e in particolar modo in Paesi confinanti come Francia e Svizzera, ma mete gettonate sono anche oltreoceano, come il Canada, gli Stati Uniti e perfino la lontanissima Oceania.

Pensioni ultime notizie: quanti pensionati italiani vanno all’estero e dove

La maggior parte delle 388 mila persone che nel 2019 hanno deciso di lasciare l’Italia hanno preferito restare in Europa, con Francia e Germania in testa tra le mete preferite. 86.944 pensionati hanno invece deciso di varcare l’oceano Atlantico e approdare in America Settentrionale, Stati Uniti e Canada. Infine, 44.050 pensionati hanno deciso di volare in Oceania.

Resta comunque il Canada la meta preferita dai pensionati, visto che lì si sono trasferite 51.927 persone quest’anno. Seguono Paesi europei più vicini, come la Germania (51.085), la Svizzera (46.171) e la Francia (41.778). Molto gettonata anche l’Australia, che può contare 43.955 cittadini più, mentre negli Stati Uniti ci si sono trasferiti in 35.015.

Pensioni ultime notizie: gli importi degli assegni cambiano di Paese in Paese

Come scrive il Corriere, però, gli importi medi sono molto bassi: prendendo l’Australia, si parla di 139,93 euro, mentre in Canada l’assegno arriva a 105 euro. Poco più alto in Svizzera (201 euro) e in Francia (206 euro), mentre in Germania la media di una pensione pagata è di 139 euro. Nel quadro generale la media di una pensione pagata all’estero nel 2019 risulta essere piuttosto bassa: 259 euro.

Totalmente differente il discorso se si guarda in altri Paesi, dove invece la media delle pensioni erogate è decisamente più alta. In Irlanda arriva infatti a 948,21 euro (per 105 cittadini), mentre a Malta l’asticella si alza considerevolmente (1.860,58 euro) e in Turchia si parla di 2.392,3 euro a testa. Infine in Portogallo si arriva a 2.719,99 euro (per 2.897 italiani che ci vivono), anche se la media più alta si registra negli Emirati Arabi Uniti (3.783,81 euro) e a Cipro (5.467,74 euro).

