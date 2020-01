Condividi su

Pensioni ultime notizie: Quota 99 con bonus mamma, a chi spetta

Sulle pensioni ultime notizie riguardano una nuova proposta sul fronte previdenziale, quella della sottosegretaria al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Francesca Puglisi. Si parla spesso di superare Quota 100, ma anche di ritoccare i paletti rigidi della legge Fornero per superarla (gradualmente o meno) e fornire nuova speranza ai pensionati di oggi e di domani. La proposta di oggi, però, propone 2 anni di età anagrafica in più (64 anni) e 3 anni di contributi in meno (35 anni), che vanno a totalizzare una Quota 99, con tanto di sconto per le mamme lavoratrici.

Pensioni ultime notizie: proposta Quota 99, come funziona

Con Quota 99 potrebbe risultare più agevole per le donne lavoratrici accedere all’agognata pensione. Quota 99 consisterebbe dunque in un accesso alla pensione diretto con 64 anni di età e 35 anni di contributi totalizzati durante l’arco della vita lavorativa (senza ricalcolo contributivo), e supererebbe così uno scoglio di Quota 100 (62 anni di età e 38 anni di contributi), troppo penalizzante per la platea femminile. Non solo, sarebbe previsto anche uno sconto contributivo per le donne: un anno di contributi in meno per ogni figlio avuto. A Repubblica la Puglisi affianca la sua proposta a quella di Nannicini, anche se lì “si prevede un’uscita a 64 anni e 20 di contributi, ma con il ricalcolo contributivo per chi è nel sistema misto”.

La Puglisi ha poi parlato della necessità di superare la Legge Fornero: “Non si può più immaginare di procedere con interventi spot sulle pensioni. È necessario agire ora e riscrivere la Legge Fornero secondo due principi: equità intergenerazionale e sostenibilità del sistema previdenziali”. Tra gli oggetti del suo discorso anche la pensione di garanzia, dedicata ai giovani lavoratori di oggi: si parla anche di importi, fino a 750 euro al mese, “a integrazione dei contributi versati”, a condizione che si abbiano almeno 20 anni di contributi versati.

Quota 99, le reazioni

La prima a reagire a questa proposta è stata l’esponente di Forza Italia, Mara Carfagna. Che rivendica peraltro la paternità della proposta. “Se le dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro Francesca Puglisi fossero confermate, il governo starebbe pensando di fare la quota che abbiamo avanzato con Voce Libera e che abbiamo chiamato Quota Mamma”, che consiste per l’appunto nel fornire 1 anno di sconto contributivo per ogni figlio avuto. Ciononostante la Carfagna afferma di non essere gelosa “se le buone misure a vantaggio dei cittadini diventano di tutti”, a condizione che alle parole della Puglisi seguano i fatti, altrimenti “denunceremmo l’ennesima inutile prova di propaganda fine a se stessa”.

