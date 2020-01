Condividi su

Pensioni ultime notizie: scontro Salvini-Marattin su Quota 100

Ospiti della trasmissione L’aria che tira su La7, Matteo Salvini (Lega) e Luigi Marattin (Italia Viva) si sono scontrati sul tema delle pensioni, in particolar modo sull’opposizione Legge Fornero–Quota 100, nonché sui dati di Bankitalia sulla misura di pensione anticipata che andrà in scadenza il 31 dicembre 2021. Ecco cosa si sono detti.

Pensioni ultime notizie: scontro Salvini-Marattin, cosa si sono detti

Marattin fa notare a Salvini che la Banca d’Italia smentisce il leader leghista sugli effetti positivi di Quota 100. “Siccome la politica non è soltanto annunciare, ma anche dar conto di risultati, lei ha citato Quota 100 e lei quando ha introdotto Quota 100 ha detto che lo faceva per aumentare l’occupazione, per far entrare più giovani nel mondo del lavoro. Avrà visto il bollettino di Banca d’Italia, il n. 1 di gennaio 2020, che certifica che Quota 10 ha avuto un impatto negativo (-0,4% sull’occupazione). Come commenta questo dato?”

Salvini non ci sta, citando alcuni luoghi, come in Sardegna, dove nelle fabbriche il turnover c’è stato. “Non scherziamo. Ci sono decine di migliaia di giovani, solo 60 mila nel pubblico impiego, che grazie al pensionamento di Quota 100 sono già entrati nel mondo del lavoro. Ci sono decine di migliaia di giovani che hanno preso il posto di decine di migliaia di italiani che sono stati liberati dalla gabbia della legge Fornero. Dal mio punto di vista occorre un ricambio generazionale. Questo è quanto sta succedendo nelle fabbriche”.

Pensioni ultime notizie: Marattin e Salvini, sfida sui numeri di Bankitalia su Quota 100

A questo punto Marattin gli chiede se Bankitalia abbia sbagliato nel suo bollettino e, quindi, se quei dati siano errati. La risposta di Salvini è un attacco diretto all’istituzione. “I bollettini di Bankitalia? Quell’istituzione era pagata per vigilare sulle banche ma intanto non vigilava a sufficienza perché le banche saltavano”, commenta il leader leghista. “Mi permetto di avere dei dubbi su qualcuno che era pagato per vigilare e non ha vigilato”. Quindi rivendica con orgoglio la misura varata lo scorso anno e fa anche riferimento a un possibile ritorno della Legge Fornero. “Sono orgoglioso di Quota 100 e chi vuole tornare alla Legge Fornero commette un danno sulla pelle degli italiani. Se lei ritiene che la Legge Fornero sia la soluzione per l’Italia fa un errore clamoroso”.

Pensioni ultime notizie: domenica le elezioni in Emilia Romagna

L’esponente di Italia Viva, però, insiste sul fatto che la politica debba potersi misurare con i dati piuttosto che limitarsi a fare annunci e propaganda. “Io penso che un politico serio debba potersi confrontare con i dati come misurati dalle istituzioni indipendenti, non dire che le istituzioni sbagliano quando danno i dati che a lei non piacciono. Si confronti con i dati. Non può fuggire sempre dalla realtà”.

La risposta conclusiva di Salvini, tuttavia, è l’ultima mossa di un’accesa campagna elettorale. “In democrazia funziona così: chi vuole tornare alla Legge Fornero, domenica vota Bonaccini, chi vuole Quota 100 domenica vota Lega”.

“Perché la butti sempre in caciara?” chiede Marattin prima che il collegamento si chiuda.

