Concorso Regione Campania: data seconda prova ufficiale, ecco i dettagli

Soddisfazione da parte del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, visto che la “storyline” del concorso Regione Campania procede regolarmente con risultati soddisfacenti sotto l’aspetto occupazionale. In merito al concorso specifico, c’è la data della seconda prova e c’è anche una stima di quando il concorsone si concluderà, con il reclutamento dei giovani campani.

Concorso Regione Campania: la data della seconda prova

De Luca ha fatto il punto della situazione sul concorso Regione Campania. “Il 13 febbraio inizieranno gli scritti per la seconda prova”, le dichiarazioni del governatore durante la trasmissione Barba & Capelli, in onda su Radio Crc. “Contiamo di chiudere il tutto entro fine febbraio, con le correzioni. I tempi saranno immediati”. Poi toccherà alla formazione, a partire dal mese successivo. “Da marzo in poi 3000 nuovi assunti potranno iniziare la formazione presso i 240 comuni della Campania che hanno partecipato al piano”.

Concorso Regione Campania: la soddisfazione di De Luca

La soddisfazione di De Luca è soprattutto improntata sulle opportunità per i giovani residenti campani, stimolati a restare nei confini della Regione invece di andare via, come avviene in altre Regioni del Meridione. “Stiamo cambiando la vita a 20 mila giovani della nostra regione”, ha detto De Luca, “contrastando l’emigrazione dalla Campania verso altri luoghi”. Inoltre la graduatoria del concorsone “resterà attiva per due anni”, fornendo così nuove possibilità e opportunità ai giovani che, pur non essendo risultati reclutabili in un primo momento, hanno comunque conseguito un risultato importante che li potrebbe far assumere durante una eventuale seconda fase.

Sanità e tempi di pagamento

Il presidente della Regione ha poi comunicato altri dati da cui si può evincere lo stato di salute della Campania. “Abbiamo risanato la sanità in Campania in due anni, pur essendo la Regione che riceve di meno rispetto alle altre. A parità di condizioni, non temiamo alcun confronto con qualsiasi regione in Italia”. Infine, un altro dato spicca per rilevanza: “Incredibilmente siamo la Regione che ha i tempi di pagamento più bassi d’Italia. La Campania paga a 38 giorni tutti i fornitori e a 22 giorni tutti i medicinali”.

