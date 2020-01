Condividi su

Reddito di cittadinanza: pagamento gennaio in arrivo, ecco la data ufficiale

I beneficiari del Reddito di cittadinanza attendono ogni mese l’accredito della card. Conoscere la data precisa in cui avverrà il pagamento può essere molto utile per evitare che sulla Card resti ancora qualcosa. Si ricorda infatti che l’importo del Reddito di Cittadinanza deve essere utilizzato interamente entro il mese seguente a quello di erogazione, altrimenti l’importo non speso sarà decurtato nella mensilità successiva, fino al 20% del beneficio erogato. L’importo va speso entro i limiti appena descritti, a condizione che non si tratti di arretrati.

Reddito di cittadinanza: pagamento gennaio, ecco la data di accredito

Per quanto riguarda gennaio 2020 la data di accredito del pagamento sulla Carta Reddito di Cittadinanza cadrà lunedì 27 gennaio. Chi ha presentato domanda di accesso alla misura entro il 31 dicembre, in caso di richiesta accolta, a partire dal giorno 15 gennaio potrà essere convocato presso gli uffici postali per il ritiro della Carta, che avrà incluso già il primo accredito.

I beneficiari del RdC, lo ricordiamo, sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio 2020 l’Isee, altrimenti potrebbero andare incontro alla sospensione della Carta. La presentazione dell’Isee servirà prevalentemente a confermare i requisiti richiesti per l’ottenimento (e la prosecuzione) del beneficio.

Importo medio RdC a 493 euro: ecco le cifre. L’analisi

Reddito di cittadinanza: come si possono spendere i soldi

Concludiamo con un breve riepilogo informativo importante per i fruitori del Reddito di cittadinanza, magari per quelli che ricevono la prima ricarica proprio il 27 gennaio. È consentito un prelievo di massimo 100 euro al mese per i nuclei familiari composti da un singolo individuo e allo stesso modo è permesso un bonifico mensile per pagare la rata dell’affitto o del mutuo. Con la Carta del Reddito di Cittadinanza è possibile acquistare beni alimentari e di prima necessità, mentre è vietato spendere questi soldi in giochi che prevedono vincite e denaro, beni e servizi di lusso o all’estero.

