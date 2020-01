Condividi su

Serie A, Brescia-Milan: probabili formazioni, pronostico e quote

Brescia-Milan sarà il primo anticipo della 21esima giornata di Serie A. Calcio d’inizio previsto venerdì 24 gennaio alle ore 20:45 presso lo Stadio Mario Rigamonti di Brescia.

Il Brescia, che ora occupa terzultima posizione in classifica con 15 punti, è reduce dal pareggio in casa contro il Cagliari per 2-2. Non un buon periodo per la Leonessa, reduce da due pari e tre ko nelle ultime cinque di campionato.

Il Milan oggi è in settima posizione in classifica con 28 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro l’Udinese per 3-2. Due successi di fila per i rossoneri che finalmente sembrano vedere la luce in fondo al tunnel.

La classifica aggiornata alla giornata 21

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime tre partite fra le due squadre il Milan ha fatto registrare 1 vittoria, 0 sconfitte e 2 pareggi.

Il Brescia arriva all’appuntamento con la terza peggior difesa (38 reti subite), il terzo peggior attacco (19 gol fatti) e la quarta peggior differenza reti (-19).

Il meteo previsto è coperto secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Brescia-Milan

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju, Bisoli, Tonali, Romulo, Skrabb, Donnarumma, Torregrossa

Allenatore: Eugenio Corini

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic, Leao

Allenatore: Stefano Pioli

L’arbitro sarà il signor Paolo Valeri, che sarà assistito dai guardalinee Daniele Bindoni e Emanuele Prenna. Addetti al VAR saranno Marco Di Bello e l’assistente Salvatore Longo

Le quote e il pronostico di Brescia-Milan

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 4.7, quella degli ospiti a 1.77 e il pareggio a 3.84.

Visto il momento delle due formazioni, si consiglia di giocare 2+Over 1.5.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Brescia-Milan potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

