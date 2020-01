Sabato 25 gennaio alle 15:00 scenderanno in campo SPAL e Bologna. La partita sarà valida per la 21sima giornata di Serie A.

Condividi su

Serie A, SPAL-Bologna: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle ore 15:00 di sabato 25 gennaio, presso lo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, si disputerà SPAL-Bologna. Il match sarà valevole per la 21esima giornata di Serie A.

La SPAL, penultima in classifica a 15 punti, proviene dalla vittoria in trasferta contro l’Atalanta per 1-2. Un successo che ha ridato morale agli estensi, mettendoli nuovamente in corsa per la salvezza.

Il Bologna è invece dodicesimo con 24 punti e arriva dal pareggio in casa contro il Hellas Verona per 1-1. Nelle ultime tre solo due pareggi e una sconfitta per i felsinei, che vogliono portarsi a casa questo importante derby.

La classifica aggiornata alla giornata 21

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: negli ultimi cinque scontri diretti fra le due squadre, il Bologna ha fatto registrare 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio.

La SPAL arriva all’appuntamento con il peggior attacco (14 reti all’attivo) e la terza peggior differenza reti (-16).

Il meteo previsto è pioggia debole secondo il sito web della Lega Calcio.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di SPAL-Bologna

SPAL (3-5-2): Berisha, Cionek, Vicari, Igor, Strefezza, Valoti, Missiroli, Dabo, Reca, Di Francesco, Petagna

Allenatore: Leonardo Semplici

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Paz, Mbaye, Dominguez, Schouten, Orsolini, Soriano, Barrow, Palacio

Allenatore: Siniša Mihajlović

Il direttore di gara sarà il signor Michael Fabbri, che sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Costanzo e Filippo Valeriani. Addetti al VAR saranno Davide Massa e l’assistente Mauro Vivenzi

Le quote e il pronostico di SPAL-Bologna

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 3.04, mentre la vittoria degli ospiti è quotata 2.40. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è 3.37.

Si consiglia di giocare il Goal.

Dove vedere il match in streaming e in tv

SPAL-Bologna potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]