Serie A, Fiorentina-Genoa: probabili formazioni, pronostico e quote

Fiorentina-Genoa sarà uno dei match in programma nella 21esima giornata di Serie A. Calcio d’inizio previsto sabato 25 gennaio alle ore 18:00 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

La Fiorentina, che adesso occupa la posizione numero undici in classifica a 24 punti, nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Napoli per 0-2. Finalmente si rivede la Viola, che tenta di mettersi alle spalle il lungo periodo buio e punta all’Europa.

Il Genoa, sta in coda alla classifica coda 14 punti e nell’ultima uscita ha perso in casa contro la Roma per 1-3. La cura Nicola non sta funzionando in casa Grifone, sempre ultimo e a forte rischio retrocessione.

La classifica aggiornata alla giornata 21

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è equilibratissima: negli ultimi dieci incontri fra le due formazioni, la Fiorentina ha fatto registrare 2 vittorie, 2 sconfitte e 6 pareggi.

Il Genoa possiede la peggior difesa (41 reti al passivo), il quinto peggior attacco (21 reti siglate) e la quinta peggior differenza reti (-20).

Il meteo previsto è pioggia secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Genoa

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Ranieri, Chiesa, Cutrone

Allenatore: Giuseppe Iachini

GENOA (3-5-2): Perin, Biraschi, Romero, Criscito, Ankersen, Sturaro, Schone, Jagiello, Pajac, Pandev, Sanabria

Allenatore: Davide Nicola

Il direttore di gara sarà il signor Daniele Orsato, coadiuvato dagli assistenti Enrico Caliari e Francesco Fiore. Al VAR ci saranno Piero Giacomelli e l’assistente Alessandro Lo Cicero.

Le quote e il pronostico di Fiorentina-Genoa

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa quota 1.74, quella ospite 4.81 e il pareggio 3.77.

Si consiglia di giocare 1x+Under 3.5.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Fiorentina-Genoa potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

