Condividi su

Liga, Valencia-Barcellona: probabili formazioni, pronostico e quote

Sabato 25 gennaio alle ore 16:00, all’Estadio de Mestalla di Valencia, si disputerà Valencia-Barcellona. Il match sarà valevole per la 21esima giornata di Primera Division.

Il Valencia si trova in settima posizione in classifica con 31 punti ed è reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Maiorca per 4-1. Un brutto ko pesante per i murcielagos, che non hanno così approfittato dei passi falsi delle dirette concorrenti nella corsa alla Champions League.

Il Barcellona, che oggi si trova in testa alla classifica a 43 punti, proviene dalla vittoria in casa contro il Granada per 1-0. Una vittoria arrivata nel finale dopo un dominio puro nel gioco. Setien ha da lavorare e servirà del tempo per farlo.

La classifica aggiornata alla giornata 21

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: negli ultimi dieci incontri fra le due formazioni, il Barcellona ha fatto registrare 6 vittorie, 1 sconfitta e 3 pareggi.

Il Valencia arriva all’appuntamento con il quinto miglior attacco (30 reti siglate), mentre il Barcellona ha il migliore reparto offensivo (50 reti all’attivo) e la miglior differenza reti (+27).

Le probabili formazioni di Valencia-Barcellona

VALENCIA (4-4-2): J. Domenech, Jose Gaya, M. Diakhaby, G. Paulista, Daniel Wass, F. Coquelin, D. Cheryshev, Carlos Soler, F. Torres, Maxi Gomez, K. Gameiro

Allenatore: Albert Celades

BARCELLONA (4-3-3): M. Ter Stegen, Jordi Alba, Gerard Pique, S. Umtiti, S. Roberto, Ivan Rakitic, S. Busquets, F. De Jong, A. Fati, Lionel Messi, A. Griezmann

Allenatore: Quique Setien

L’arbitro sarà il signor Jesús Gil Manzano, che sarà assistito dai guardalinee Angel Nevado Rodríguez e Javier Martínez Nicolás. Addetti al VAR saranno Ignacio Iglesias Villanueva e l’assistente Abrahám Álvarez Cantón.

Le quote e il pronostico di Valencia-Barcellona

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 4.81, quella ospite è quotata 1.65 e il pareggio è a 4.22.

Si consiglia di giocare X2+Over 2.5.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]