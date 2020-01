Agevolazioni e sconti sul bollo auto 2020, ma solo a livello regionale: ecco come funziona la riduzione della tassa in Lombardia e in quali casi.

Bollo auto 2020: Regione Lombardia, importo sconto e pagamento

Ogni anno ritorna la storia dell’abolizione del bollo auto, che puntualmente non si verifica mai. Tuttavia in alcune regioni si sta agendo per favorire gli automobilisti attraverso agevolazioni e sconti fiscali, in modo tale da ridurre il peso dell’imposta, se non del tutto, almeno in buona parte. È il caso della Lombardia, ad esempio, che offre uno sconto importante a determinate condizioni.

Bollo auto 2020: sconto in Lombardia, ecco l’importo

Come si legge sul sito della Regione Lombardia, se il contribuente decide di addebitare il pagamento del bollo auto sul proprio conto corrente, andrebbe a godere di un risparmio del 15% sull’imposta, pari quasi a due mesi gratis, ovviamente per ogni anno. Nel caso in l’automobilista che vive nella Regione Lombardia abbia già provveduto alla domiciliazione sul conto corrente bancario o postale del pagamento del bollo auto negli anni precedenti, lo sconto passerà automaticamente dal 10% (così com’era in precedenza) al 15% come in vigore dal 2020.

Bollo auto 2020 in Lombardia: i vantaggi della domiciliazione bancaria

I vantaggi sono essenzialmente 2: da un lato il rispetto della scadenza e quindi evitare le eventuali sanzioni in caso di ritardo del pagamento. Il secondo è quello economico: oltre a risparmiare 2 mesi in 1 anno (e quindi a pagare solo 10 mesi anziché 12) si risparmia anche sulla commissione, che costa 1 euro, ovvero meno di tutte le altre forme di pagamento.

Sconto 15% sul bollo auto: chi può aderire

Possono aderire a questa iniziativa solamente i cittadini residenti in Lombardia o iscritti all’A.I.R.E. che sono proprietari di uno o più veicolo o locatari (solo se il contratto di locazione decorre dal 1° gennaio 2017), nonché i cittadini che pagano per conto del proprietario o locatario del veicolo e le persone giuridiche, anche pubbliche, che risultano titolari di non più di 50 veicoli.

Come inviare la richiesta

La richiesta della domiciliazione bancaria (che resterà attiva fino alla sua revoca, e perciò non bisognerà rinnovare ogni anno) e quindi dello sconto sul pagamento del bollo auto può essere presentata alla Regione Lombardia per posta ordinaria o online. Nel primo caso sarà necessario scaricare e compilare un modulo apposito disponibile sul sito della regione Lombardia, firmarlo e inviarlo al seguente indirizzo per posta ordinaria (non raccomandata): Casella postale n. 11048 – 20159 Milano. L’invio andrà fatto entro il giorno 15 del mese prima a quello in cui si deve effettuare il pagamento.

In alternativa è possibile utilizzare la procedura online, inviando la richiesta di domiciliazione del pagamento del bollo auto accedendo all’area personale Tributi tramite SPID, CNS o PIN. Quindi sarà necessario recarsi alla sezione Domiciliazione, seguire la procedura richiesta, compilare il mandato e inviare la domanda. L’invio dovrà essere inoltrato entro la fine del mese precedente a quello del pagamento.

