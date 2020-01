Il 20 Marzo è la data scelta da Alicia Keys per fare uscire il suo nuovo album, Alicia. In programma anche un tour mondiale e il suo primo libro.

Alicia Keys: nuovo album, quando esce e anticipazioni

Torna Alicia Keys, una delle superstar più amate della musica mondiale. Il suo nuovo album si chiama Alicia e sarà pubblicato il 20 Marzo 2020. Ma non c’è solo il nuovo disco nel futuro della cantante americana: in arrivo anche un tour mondiale. Ecco di seguito i dettagli.

Non solo il disco: in programma anche un libro

Il 20 Marzo 2020 sarà un giorno importante per i fan di Alicia Keys. Infatti quel giorno come detto sarà pubblicato Alicia, suo ultimo album che sarà pre-ordinabile a partire dal 24 Gennaio, un giorno prima del compleanno della performer di New York, nata il 25 Gennaio 1981. Il giorno dopo, 26 Gennaio, presenzierà ai Grammy Award come ospite. Un altro progetto a cui la cantante tiene molto è More Myself, il suo primo libro, edito da Flatiron Publishing e nelle edicole dal 31 Marzo.

Alicia Keys parla di Underdog

Il nuovo album di Alicia Keys è stato anticipato nei mesi scorsi dai singoli Time Machine e Show Me Love, in coppia con Miguel, star del Rock ‘n’ Blues. Ma è sul terzo singolo Underdog, (sfavorito in inglese), di cui è autrice insieme a Ed Sheeran, che sono ora puntati i riflettori: “Alcune persone potrebbero pensare al termine underdog come a una parola negativa, ma io lo vedo come un termine potente, che rappresenta coloro che possono essere sottostimati, ma ancora all’altezza della sfida, in grado di superare le aspettative. Amo questa canzone perché parla di vita reale, di persone reali e delle nostre esperienze”, sono le parole di Alicia Keys sul nuovo singolo.

Alicia Keys - Underdog (Official Video)

In programma un tour mondiale, ma nessuna data in Italia

In attesa dell’uscita del successore di Here, la Keys ha comunicato le date di Alicia -- The World Tour, sviluppato con Live Nation. Il tour prevede date negli Stati Uniti e in Europa nelle principali città dei due continenti. Dal tour è rimasto escluso il nostro Paese: i fan italiani dovranno fare un salto all’estero per poter ammirare l’artista statunitense.

Alicia Keys: una carriera di successo

Nata a New York il 25 Gennaio 1981, Alicia Keys ha debuttato nel 2001 con Songs In A Minor, album da subito fortunatissimo, che le fa vincere ben cinque Grammy Awards nel 2002, con oltre 12 milioni di copie vendute. Di successo -- anche se inferiore all’esordio -- anche i tre album in studio successivi, The Diary Of Alicia Keys, As I Am e The Element Of Freedom, che comunque le valgono complessivamente sette Grammy.

Nel 2012 torna dopo la maternità con Girl On Fire, che per la quinta volta consecutiva debutta al primo posto della classifica. Non andrà così bene con Here, sesto album che comunque raggiunge il secondo posto. La cantante, vincitrice in totale di quindici Grammy Award, è ritenuta una delle artiste dotate di maggior talento del music business mondiale, con una carriera che, fin dal debutto, ha goduto di un successo costante ed è una delle più ammirate dal pubblico mondiale.

