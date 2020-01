Condividi su

Bonus Pos 2020: detrazione fiscale esercenti, quanto spetta e a chi

Il 2020 sarà un anno molto importante per la lotta all’evasione fiscale, visto gli strumenti che il governo ha pensato di attuare per stanare gli evasori delle tasse e recuperare delle risorse economiche utili per finanziare nuove misure con le prossime finanziarie. Sotto questo aspetto gli esercenti saranno obbligati a emettere uno scontrino elettronico e alla trasmissione corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate tramite apposito registratore di cassa, nuovo o aggiornato alle specifiche tecniche richieste. Inoltre, sempre quest’anno, per i commercianti vige l’obbligo di utilizzo del POS. Chi rifiuta i pagamenti con moneta elettronica rischia di incappare in sanzioni pesanti, questo a partire dal 1° luglio di quest’anno.

E qui entra in gioco il bonus POS 2020, riservato a tutte le attività commerciali di piccole dimensioni, che fatturano sotto i 400 mila euro l’anno e che potranno fruire di un credito d’imposta sulle commissione per le transazioni addebitate legate a tutte le operazioni via POS. Il problema delle commissioni è stato spesso sollevato dagli esercenti, anche se è vero che negli ultimi anni c’è stato un graduale e progressivo alleggerimento delle commissioni, avvalorato quest’anno dal Bonus POS, consistente in un credito d’imposta pari al 30% per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte (di credito, di debito o prepagate).

Bonus POS 2020: quando entra in vigore

Il Bonus POS 2020 entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2020, ovvero nella stessa data in cui scatteranno le sanzioni per i commercianti che non accetteranno pagamenti con carte e che quindi non vorranno utilizzare il POS. Il bonus sopraccitato sarà utilizzabile solamente in compensazione a partire dal mese seguente a quello della spesa.

