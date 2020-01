Condividi su

Il Cantante Mascherato: ospiti e anticipazioni di stasera 24 gennaio in tv

La prima serata del venerdì si apre all’insegna del buonumore e divertimento con Il Cantante Mascherato. Il fortunato programma d’intrattenimento, in onda oggi 24 gennaio 2020 dalle 21.25 su Rai 1, approda al suo terzo appuntamento con tante sorprese e novità.

Come di consueto, al timone della trasmissione ci sarà la simpatica ed energica Milly Carlucci che presenterà le incredibili performance musicali dei misteriosi vip resi irriconoscibili da sfarzosi abiti di scena e guiderà il pubblico tra gli indizi a disposizione sui concorrenti. Questa volta si sfideranno il Coniglio contro il Mastino, l’Angelo con il Mostro e il Pavone duellerà con il Leone. Ma vediamo cos’ha in serbo per noi Il Cantante Mascherato!

Il Cantante Mascherato: ospiti e anticipazioni di stasera 24 gennaio in tv

Si prospetta una puntata ricca di emozioni e grandi rivelazioni quella del talent game show targato Rai che prenderà il via tra poche ore. Assisteremo quindi alle travolgenti esibizioni musicali dei artisti in gara travestiti in modo tale da nascondere la propria identità che il pubblico e gli esperti in studio tenteranno di scoprire. A valutare poi le performance sarà la giuria, formata da Ilenia Patorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto, Francesco Facchinetti e Patty Pravo, e i telespettatori votando comodamente da casa.

Gli abiti di scena de Il Cantante Mascherato sono: il Leone (dietro il quale in molti sospettano ci sia Al Bano, Max Giusti o Adriano Pappalardo), il Coniglio, il Mastino, il Mostro, il Pavone, l’Angelo, l’Unicorno e il Barboncino. I camuffamenti degli ultimi due nascondevano le fattezze di Orietta Berti e Arisa che una volta persa la sfida hanno mostrato a tutti il proprio volto. In realtà è la difficoltà del gioco il suo punto di forza in quanto grazie ad essa riesce ad incuriosire e tenere con il fiato sospeso milioni di persone fino al momento della rivelazione. D’altra parte il format è di origine sudcoreana ed è giunto in Italia dopo aver già ottenuto un grande successo negli Stati Uniti, Germania, Francia, Australia, Messico e Olanda. Non ci resta quindi che attendere l’inizio del programma che questa volta prevede l’eliminazione di ben due concorrenti. Tutto questo e molte altre sorprese e ospiti a Il Cantante Mascherato dalle 21.25 sulla rete ammiraglia.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]