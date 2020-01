Contributi Inps: in arrivo gli avvisi bonari per quanto riguarda la pensione di artigiani e commercianti, a darne comunicazione lo stesso ente

Contributi Inps novembre 2019: avvisi bonari in arrivo, ecco a chi

Contributi Inps: in arrivo gli avvisi bonari per quanto riguarda il mancato versamento della rata di novembre del contributo obbligatorio di artigiani e commercianti. A darne comunicazione lo stesso ente con un’apposita circolare, nel messaggio anche le informazioni per mettersi in regola.

Contributi Inps: in arrivo gli avvisi bonari

In arrivo gli avvisi bonari per chi non ha versato i contributi Inps entro la scadenza prevista a novembre: questo il punto centrale del messaggio n.207 del 21 gennaio 2020 diffuso dall’ente previdenziale. Il pagamento del contributo minimo obbligatorio per artigiani e commercianti deve essere infatti effettuato in quattro rate stabilite in data 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2019 e 16 febbraio 2020.

I contribuenti interessati dall’avviso Inps potranno controllare l’arrivo dell’avviso bonario controllando direttamente il proprio cassetto previdenziale nell’area relativa alla “posizione assicurativa”. In alternativa bisogna accedere al proprio cassetto, quindi fare ingresso nella sezione “comunicazione bidirezionale” poi cliccare su “atti emessi” e quindi su “avvisi bonari generalizzati”. Detto ciò, il contribuente riceverà un alert sulla propria mail se in precedenza ha fornito l’indirizzo sempre tramite il cassetto.

Come mettersi in regola

Se il pagamento è giù stato effettuato, dunque l’avviso bonario è stato inviato per sbaglio, si potrà far presente l’errore sempre accedendo al proprio cassetto, quindi facendo ingresso nella “Sezione comunicazione bidirezionale” e cliccare sulla voce “Comunicazioni” e, infine, su “Invio quietanza di versamento”. Invece, se effettivamente non si è ancora versata la rata del contributo minimo obbligatorio dovuta per novembre 2019 bisognerà procedere al pagamento, ovviamente: di solito vengono dati 30 giorni dalla notifica per mettersi in regola previa applicazione di uno sconto sulla sanzione. Nel caso in cui non venisse rispettata nemmeno questa scadenza, l’importo dovuto verrà richiesto con un addebito avente valore di titolo esecutivo.

