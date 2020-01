Condividi su

Contributi Inps 2020: interessi e sanzioni legali, ecco la nuova circolare

Con la circolare n. 2 del 7 gennaio 2020, l’Inps ha fornito informazioni sulla modifica del saggio di interesse legale relativo ai contributi Inps, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019 e con riferimento al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2019. La circolare è divisa in 3 paragrafi: il primo riguarda la variazione dello 0,05% del saggio di interesse legale a partire dal 1° gennaio 2020; il secondo è incentrato sui riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; il terzo concerne gli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Contributi Inps 2019: la circolare Inps n. 2 del 7 gennaio 2020

Con la circolare n. 2 del 7 gennaio 2020, l’Inps illustra i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali, in seguito alla variazione del saggio degli interessi legali (con riferimento all’art. 1284 del codice civile), fissato allo 0,05% con decorrenza dal 1° gennaio 2020, che si può trovare nell’Allegato n. 1 alla Circolare, con il richiamo al decreto ministeriale. Si ricorda che la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,8% a partire dal 1° gennaio 2019. Invece, come già scritto in precedenza, “la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,05 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020”.

Nel secondo capitolo si tratta dei riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Si far riferimento alla Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (art. 116, comma 15) nel quale si disciplina l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista per gli interessi legali. Quindi nella circolare si specifica che la misura dello 0,05% sopra citata si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2020.

Contributi Inps: la tabella degli interessi legali dal 1990 a oggi

Per quanto riguarda le esposizioni debitorie pendenti al 1° gennaio 2020, considerando le variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti sarà effettuato in base ai tassi vigenti alle rispettive decorrenze, riassunte nell’Allegato n. 2, che sintetizziamo di seguito.

Periodo di validità Saggio di interesse legale Fino al 15.12.1990 5% 16.12.1990 – 31.12.1996 10% 01.01.1997 – 31.12.1998 5% 01.01.1999 – 31.12.2000 2,5% 01.01.2001 – 31.12.2001 3,5% 01.01.2002 – 31.12.2003 3% 01.01.2004 – 31.12.2007 2,5% 01.01.2008 – 31.12.2009 3% 01.01.2010 – 31.12.2010 1% 01.01.2011 – 31.12.2011 1,5% 01.01.2012 – 31.12.2013 2,5% 01.01.2014 – 31.12.2014 1% 01.01.2015 – 31.12.2015 0,5% 01.01.2016 – 31.12.2016 0,2% 01.01.2017 – 31.12.2017 0,1% 01.01.2018 – 31.12.2018 0,3% 01.01.2019 – 31.12.2019 0,8% 01.01.2020 – 0,05%

La conclusione è sugli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2020. Relativamente a ciò, si legge nella nota, “la misura dell’interesse dello 0,05% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2020”.

