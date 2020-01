Lucy, questa sera su Italia 1 andrà in onda il film diretto da Luc Besson nel 2014, che vede come protagonisti Scarlett Johansson e Morgan Freeman

Lucy: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Scarlett Johansson e Morgan Freeman sono gli interpreti principali del film Lucy, lungometraggio fantascientifico diretto da Luc Besson nel 2014.

Il film vede come protagonista la giovane Lucy, una studentessa americana che vive a Taiwan e, per uno sfortunato scherzo del destino, finisce per diventare un esperimento scientifico nelle mani di un gruppo di criminali coreani. Il film andrà in onda questa sera, in prima serata, su Italia 1.

Lucy: trama del film di Luc Besson con Scarlett Johansson

Dopo il grande successo di pellicole quali Nikita, del 1990 e Leon, del 1994, il regista e sceneggiatore francese Luc Besson torna sul grande schermo nel 2014 con un film, Lucy, che delude le aspettative dei fan, ma che registra comunque cifre alte al botteghino. Il genere d’azione si fonde con la fantascienza, unione paradigmatica rappresentata dalla figura di Lucy, la protagonista interpretata da Scarlett Johansson.

Giovane studentessa americana, la ragazza diviene vittima di un gruppo di criminali coreani che iniettano nel suo corpo una particolare sostanza, perché la donna possa servire loro da corriere. Qualcosa, però, va storto e il corpo di Lucy assume l’intera dose di quel farmaco sperimentale. In seguito a quest’incidente, la giovane donna si accorge subito che la sua mente si sta via via modellando e che il suo corpo inizia a possedere capacità e sensi che prima d’allora non aveva mai posseduto. L’unico che può aiutarla a comprendere cosa le stia capitando è il professor Norman, un neo ricercatore che sta volgendo degli studi sulle facoltà del cervello umano.

Lucy: anticipazioni e curiosità sul film di questa sera su Italia 1

Lucy si discosta molto, per le tematiche trattate, dal film Nikita, pur avendo numerose cose lo accomunano ad esso. Prima fra tutte, la presenza di un’eroina coraggiosa e tuttofare come protagonista, che si destreggia tra armi da fuoco e arti marziali. Nel caso di Lucy, però, non siamo più nel contesto pre-digitale di Nikita, ma ci ritroviamo immersi un labirinto tecnologico, caratterizzato da elementi fantascientifici e a tratti nocivi per gli esseri umani.

La protagonista, magistralmente interpretata da Scarlett Johansson, si mostra fin da subito abile a controllare i propri poteri appena acquisiti, che utilizzerà quasi esclusivamente per vendicarsi. Lucy si presenta dunque a metà tra un essere umano e un robot capace di cose grandiose e, soprattutto, di utilizzare ogni singola facoltà del proprio cervello. Questo, di base, il quesito del film, una domanda ripetuta più volte dal neuro ricercatore Norman. Cosa, dunque, saremmo in grado di fare se le future tecnologie ci permettessero di sfruttare al massimo le nostre facoltà cognitive?

