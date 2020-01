Condividi su

Pensioni ultima ora: Quota 100, poi pensione a 67 anni per tutti

Pensioni ultima ora: l’interrogativo che molti italiani si pongono, a proposito di previdenza, è cosa accadrà dopo Quota 100? Cogliamo l’occasione per ricordare che la misura di pensione anticipata introdotta dal Governo Conte I dà la possibilità di andare in pensione ai lavoratori con 62 anni e 38 anni di contributi. La misura sarà validità per il triennio 2019-2021. Da lì la domanda: cosa accadrà dopo?

Tavolo di confronto

Il governo in carica ha intenzione di riformare l’assetto previdenziale prima che termini Quota 100. A tal fine è in programma lunedì 27 gennaio 2020 il primo confronto con le parti sociali per definire in tempi ragionevoli quali potranno essere le nuove modalità di accesso alla pensione. Va tuttavia evidenziato che, in assenza di nuovi interventi legislativi, al termine di Quota 100 tornerebbero in vigore i parametri introdotti con la cosiddetta riforma Fornero. Proprio ciò che molte delle parti in causa chiedono di evitare. Su tutti i sindacati.

Pensioni ultima ora – Le proposte in campo sono tantissime: si va da Quota 102 a Quota 41 solo per citarne alcune, ma soprattutto sono molte le questioni sul tappeto. Pensioni di garanzia per i giovani, flessibilità in uscita, sistema di previdenza integrativa, rivalutazione delle pensioni.

Pensioni ultima ora, Gualtieri contro Salvini

Nelle ultime ore, nel corso della trasmissione Agorà in onda su Raitre, è intervenuto nel dibattito sulla materia previdenziale il ministro dell’economia Roberto Gualtieri. L’esponente dell’esecutivo ha polemizzato col leader dell’opposizione Matteo Salvini relativamente ad alcune esternazioni proprio su Quota 100 e pensioni.

“Salvini dice tante cose ma quando governava ha fatto un intervento spot sulle pensioni molto costoso, molto limitato. Quota 100 è stata fatta per 3 anni lasciando poi il ripristino della riforma Fornero con uno scalone altissimo”. Per Gualtieri le parole del segretario della Lega sono “propaganda, siamo su livelli altissimi di bugie”.

“Ho ascoltato Matteo Salvini in una delle sue numerose incarnazioni quella di esperto di pensioni – ha polemizzato ministro dell’Economia – e di dire cose totalmente false: parla del governo che vuole negativamente intervenire sui pensionati, semmai è quello che ha fatto la Lega. Bisogna ricordare ai cittadini che quota 100 fatta da Salvini finisce nel 2021, poi si va in pensione a 67 anni”.”Questa è la riforma che ha fatto Salvini. L’ha fatta lui e sta nascondendo questo piccolo fatto. Ha fatto un intervento per una parte ridotta platea di persone. Quando ha governato ha fatto un intervento spot, molto costoso e molto limitato nel tempo. Lasciando poi nel tempo, dopo la scadenza di quota 100 ci fosse uno ‘scalone’ altissimo che ripristinasse la Fornero. Questo l’ha fatto Salvini che ci ha abituato ad una propaganda sfacciata, su questo siamo a livelli altissimi di bugia”.

