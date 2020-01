Pensioni ultime notizie: governo e sindacati preparano il tavolo del confronto per la riforma del sistema previdenziale con in cima alla lista due punti

Pensioni ultime notizie: confronto governo-sindacati lunedì. I punti

Pensioni ultime notizie: governo e sindacati preparano il tavolo del confronto per la riforma del sistema previdenziale con in cima alla lista due punti. Innanzitutto, l’esecutivo e le associazioni che rappresentano i lavoratori dovranno affrontare l’annosa questione relativa al superamento della Legge Fornero, in secondo luogo, bisogna evitare lo “scalone” che potrebbe crearsi nel 2022, dopo la scadenza di Quota 100.

Pensioni ultime notizie: le priorità

Già lunedì 27 gennaio si riaccenderanno le trattative sulla riforma del sistema previdenziale che, d’altra parte, non dovrebbe comunque vedere la luce prima del 2022. In tale data, infatti, si svolgerà un lungo incontro tra il ministro del Lavoro Nunzio Catalfo e i sindacati: alle 11 sarà il turno di Cgil, Cisl e Uil, con le altre associazioni di categoria convocate alle 15 e alle 17 e 30. Da entrambe le parti si punta a trovare la quadra sul superamento della Legge Fornero ma anche sul post-Quota 100; se non si metterà in campo un meccanismo sostitutivo della modalità di prepensionamento introdotto durante il Governo Conte I c’è il rischio di creare una nuova schiera di esodati.

Quota 102 già archiviata?

Detto ciò, i sindacati e, in particolare, la Cgil di Maurizio Landini premeranno su alcuni temi ritenuti maggiormente urgenti come la pensione di garanzia per giovani precari o comunque con carriere discontinue e sulla possibilità di agevolare chi svolge lavori gravosi e le persone non autosufficienti. Non è ben chiaro poi se dal governo si insisterà sulla cosiddetta Quota 102: non appare convincente alle associazioni di categoria che propongono una maggiore flessibilità, con l’uscita a 62 anni per esempio, ma senza quelle penalizzazioni cui si andrebbe incontro a barra dritta con un trattamento calcolato esclusivamente con il metodo contributivo.

