Sondaggi elettorali Tecnè: Lega perde mezzo punto, risale il Pd

La settimana appena conclusasi ha visto la Lega calare nei consensi e il Pd rialzare la testa. I dati sono quelli raccolti dai sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire tra il 23 e il 24 gennaio. Il Carroccio, rispetto alla precedente rilevazione, perde mezzo punto scendendo al 31,7%. I dem invece segnano un incoraggiante +0,3 e salgono al 19,4%. Letto oggi, il sondaggio Tecnè sembra essere un prodromo di quanto poi sarebbe avvenuto domenica sera in Emilia Romagna, dove il muro rosso ha retto l’urto della fallita spallata salviniana. Tornando ai sondaggi elettorali nazionali, Tecnè segnala il Movimento 5 Stelle ancora in calo: i pentastellati perdono lo 0,2 e scivolano al 15,1%. Le dimissioni di Di Maio non bastano ad allontanare lo stato di crisi in cui versa il Movimento e che il voto regionale di ieri ha confermato.

Nel centrodestra Fratelli d’Italia è in costante crescita. Come segnalato da altri sondaggi, tra cui quello di Termometro Politico, il partito guidato da Giorgia Meloni tocca quota 11% e mette nel mirino proprio i Cinque Stelle che, dopo il voto di ieri, rischiano il tracollo sull’interno territorio nazionale.

Forza Italia, che in Emilia Romagna ha incassato un risultato deludente, flette dello 0,2 al 7,8%.

I sondaggi elettorali Tecnè confermano un’Italia Viva impantanata nelle sabbie mobili: ora raccoglie appena il 3,6% dei consensi. Dietro si trovano La Sinistra, data al 2,5%, Azione di Calenda (2,4%), Verdi (2%) e +Europa (1,8%). Gli incerti e gli astenuti sono in calo di quasi un punto al 41,4%.

Nonostante la bella prova fornita ieri dal centrosinistra in Emilia Romagna, il governo deve rimanere sull’attenti e non farsi prendere da facili entusiasmi. Secondo i sondaggi elettorali Tecnè, la fiducia nell’esecutivo è molto bassa e continua a scendere (-0,7 al 25,1%). Sale al 70% la percentuale di chi non ha fiducia nel governo. Per invertire il trend non basterà la vittoria in Emilia Romagna.

Fonte: Tecnè

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Campione di 1.000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, articolato per sesso, età, area geografica

Estensione territoriale: intero territorio nazionale

Interviste effettuate il 23-24 gennaio 2020 con metodo Cati, Cami, Cawi

Totale contatti: 4.877 (100%) – rispondenti: 1.000 (20,5%) – rifiuti/sostituzioni: 3.877 (79,5%)

Margine di errore +/-3,1%

Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè srl

Committente: Agenzia DIRE

