Elezioni regionali Emilia Romagna 2020: affluenza e risultati – LIVE

Elezioni regionali Emilia Romagna 2020: sul voto sono puntati i riflettori della politica nazionale. La regione è sempre stata governata dal centrosinistra ma per la prima volta la vittoria sembra alla portata del centrodestra.

14.00 I prossimi dati sull’affluenza verranno pubblicati a partire dalle ore 19:00. Ricordiamo che si vota – tanto in Emilia-Romagna come in Calabria – fino alle ore 23:00. Scoccate le undici di sera, potranno essere resi pubblici sondaggi privati (elaborati dal 10/01/2020 in poi), exit-poll e prime proiezioni.

13.40 A seguire, vi mostriamo due nostre mappe esclusive, che mostrano la variazione dell’affluenza di ogni provincia rispetto alla media ragionale (qui indicata con il 100). Le province al di sopra di quella cifra, presentano una affluenza parziale più alta rispetto alla media regionale. Si inserisce, per una comparativa, la medesima mappa ma basata sui dati delle regionali del 2014.

13.00 Sono arrivati i dati sull’affluenza da tutte le sezioni. Aumento impressionante della partecipazione, più che raddoppiata rispetto alle ultime regionali del 2014.

EMILIA-ROMAGNA (328 su 328) 23,44 – 10,77

12.50 Giungono gli ultimissimi dati sull’affluenza parziale delle ore 12:00. Anche nel Comune di Bologna forte incremento della partecipazione, che si assesta al 24,76% a fronte del 12,57% del 2014. Il Comune con la maggior affluenza parziale, a scanso di ribaltoni in extremis, sembra essere Bagnara di Romagna. Qui ha già votato il 29,52% degli aventi diritto. Nel 2014, a quest’ora, il dato si fermò al 13,00%.

12.37 Passiamo all’affluenza dei Capoluoghi di provincia. Grande attesa per i risultati del Comune di Bologna. Il primo dato che viene mostrato si riferisce all’affluenza alle ore 12:00 di questa tornata elettorale. Il secondo, invece, al parziale dell’affluenza di mezzogiorno delle regionali del 2014.

MODENA 24,39 – 11,23

RAVENNA 21,56 – 10,48

FORLÌ 24,61 – 10,20

FERRARA 24,81 – 12,27

PARMA 21,64 – 9,72

PIACENZA 22,18 – 10,65

12.35 Uno dei dati forse più attesi riguarda Bibbiano. Qui, l’affluenza è più che raddoppiata, toccando il 24,83% (a fronte del 9,52% delle ultime regionali).

12.25 Tra i dati più curiosi e interessanti – anche se non per forza indicativi – vi è il risultato dell’affluenza di Bettola (PC), uno dei comuni più a destra della Regione. Qui, la partecipazione triplica, passando dall’8,3% al 24,1%

12.20 Per ora, l’affluenza più alta si registra nel Comune di Montiano, della provincia di Forlì e Cesena. L’affluenza delle ore 12:00 si attesta al 27,68%, a fronte del 10,24% delle ultime Regionali.

12.10 Dai primi dati sull’affluenza registrata alle ore 12:00, c’è stato un incremento notevole della partecipazione rispetto alle ultime regionali. Con 107 sezioni su 328, l’affluenza parziale tocca il 23,33%. Risultato più che raddoppiato rispetto alle elezioni del 2014 dove, a mezzogiorno, aveva votato solo il 10,59% degli aventi diritto.

11.00 Segui la diretta TP del voto in Emilia Romagna e Calabria!

Elezioni regionali Emilia Romagna: quando e come si vota

Oggi domenica 26 gennaio 2020 si terranno le elezioni regionali in Emilia Romagna: i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. Agli aventi diritto sarà consegnata una scheda di colore verde: su di essa si potrà segnare una croce sul nome di uno dei candidati alla carica di Governatore, una croce sul simbolo di una lista che lo sostiene oppure, simultaneamente, una croce sul nome del candidato Governatore e una sul simbolo di una lista che lo sostiene.

Tuttavia, a differenza della Calabria, la legge elettorale che regola il voto in Emilia Romagna prevede la possibilità del voto disgiunto: in pratica, è possibile votare un candidato Governatore e una lista a lui non collegata. Inoltre, gli elettori hanno diritto a esprimere anche una o due preferenze per quanto riguarda i consiglieri regionali: in quest’ultimo caso bisogna indicare un uomo o una donna, altrimenti la seconda preferenza sarà annullata.

Candidati e ultimi sondaggi

A correre alle elezioni regionali in Emilia Romagna sono ben 7 candidati. Si tratta di Stefano Battaglia (Movimento 3V), Simone Benini (Movimento 5 Stelle), Laura Bergamini (Partito Comunista), Marta Collot (Potere al Popolo), Stefano Lugli (L’altra Emilia Romagna), Stefano Bonaccini (Pd, Europa Verde, +Europa, Volt, Emilia Romagna Coraggiosa, Bonaccini Presidente) e, infine, Lucia Bergonzoni (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo-Il popolo della famiglia, Bergonzoni Presidente, Giovani per l’Ambiente).

Nonostante la folta schiera di pretendenti alla vittoria, appare chiaro già da adesso che la sfida consisterà in un duello tra l’attuale Governatore del Pd Bonaccini e l’esponente del Carroccio Bergonzoni. Ora, è vero che l’Emilia Romagna è da considerare una roccaforte, se non la roccaforte per eccellenza del Pd, d’altro canto, alle Europee dello scorso maggio la Lega ha preso il 33% dei voti risultando primo partito in regione e alle ultime amministrative sono passate al centrodestra importanti città come Ferrara e Forlì. All’ultima tornata di regionali, risalente al 2014, Bonaccini vinse raccogliendo il 49% dei voti: un risultato abbastanza basso rispetto alla “tradizione” per il candidato di centrosinistra; ora, i sondaggi più recenti lo danno alla pari con la Bergonzoni o di poco in vantaggio ma il trend degli ultimi tempi, nonostante siano in larga parte riconosciuti i buoni risultati della sua amministrazione, sembra comunque favorire il centrodestra.

