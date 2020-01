Condividi su

Amazon e pagamento a rate: come funziona, numero rate e limiti

Tutti conoscono la diffusione che Amazon sta avendo sul mercato online, ma non solo. Si può definire come il più grande rivenditore in formato digitale, con un fatturato annuo che lo pone in cima alle aziende mondiali. Oltre a tale caratteristica, questa società consente a privati e operatori commerciali in generale di vendere a visualizzare prodotti in vendita online. In parole semplici, è un gigantesco supermarket/emporio in cui ogni persona può trovare letteralmente di tutto e a prezzi spesso molto convenienti. Per favorire ancor più l’utilizzo di tale sito per fare acquisti, e quindi in pratica per aumentare ancora il numero di clienti, ecco che l’azienda del magnate Jeff Bezos, lancia – anche in Italia – la possibilità di fare acquisti a rate. Vediamo come.

Amazon e gli acquisti a rate: come funzionano? quali sono le condizioni?

In effetti, il fenomeno Amazon non accenna ad arrestarsi, anzi: è un mercato in continua espansione, con un sito web che è utilizzato massicciamente sia dai privati che dalle aziende, essendo disponibile in moltissimi paesi e lingue. E da oggi, così come per altri paesi come USA, Canada, Regno Unito e Germania, quando si compra su Amazon, è possibile farlo attraverso la stipula del pagamento a rate. Va però rimarcato che al momento, per ciò che attiene agli acquisti compiuti nella penisola, si tratta di un mero test, peraltro limitato soltanto ad alcuni prodotti disponibili nel marketplace del sito. Ma come funziona in concreto?

Ebbene, il pagamento dilazionato può essere suddiviso in un numero di cinque rate mensili prefissate a priori dall’azienda (senza possibilità di modifica), ma senza alcun interesse (tranne eventualmente quelli della banca cui il cliente Amazon si appoggia per i versamenti) o altro onere finanziario; inoltre, nella pagina del dettaglio del prodotto deve comparire l’opzione “rate mensili” come mezzo di pagamento. Se il prezzo del prodotto non è perfettamente divisibile, l’ultima rata sarà leggermente più bassa delle precedenti. Ma su quali prodotti Amazon e a quali condizioni, tale metodo è effettivamente applicabile?

, ovvero non usati o ricondizionati, comunque scelti da Amazon; inoltre, debbono essere prodotti venduti direttamente dalla società Amazon, e non da aziende esterne e terze che sfruttano il sito in oggetto per mettere in vendita ciò che producono;

sul piano dei destinatari della novità, essi non sono tutti i potenziali clienti Amazon, bensì soltanto alcuni clienti selezionati che potranno così dilazionare il pagamento delle 5 rate. Si tratta di persone che: sono residenti stabilmente in Italia; hanno un account Amazon in funzione da almeno 12 mesi, con associata una carta di debito o credito (non una carta prepagata), che abbia la sua scadenza almeno 20 giorni dopo il giorno fissato per il versamento della rata finale; sono clienti abituali e ritenuti “affidabili” da Amazon, a insindacabile giudizio dell’azienda. Saranno ovviamente determinanti i precedenti acquisti e la “storia” del cliente.

In mancanza di anche uno solo di questi requisiti, l’opzione del pagamento rateale in 5 rate non comparirà su schermo. La azienda di Seattle prevede però ulteriori limiti al pagamento in oggetto: non è possibile effettuare il cambio di un oggetto comprato a rate (a differenza degli acquisti non a rate) e, dal momento della scelta della rateizzazione, sarà possibile pagare a rate un articolo alla volta per categoria (ad es. “informatica”), senza sovrapposizioni.

Concludendo, rimandiamo – per ulteriori chiarimenti – alla pagina web Amazon sui pagamenti rateali e chiariamo che, per effettuare la rateizzazione, sarà sufficiente cliccare sull’opzione rateale, dando così l’ok ad Amazon, per compiere la suddivisione in rate sulla carta di pagamento. A seguito di ciò Amazon invierà al cliente una e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica collegato all’account Amazon.

