La pupa e il secchione e viceversa: ospiti e anticipazioni 28 gennaio

È tutto pronto per la nuova puntata de La pupa e il secchione e viceversa. L’esilarante programma, in onda oggi 28 gennaio 2020 dalle 21.27 su Italia 1, torna ad intrattenere i telespettatori con tante sorprese, ospiti speciali e spassose sfide che metteranno in crisi sia i nerd dediti allo studio che i concorrenti amanti del cura del proprio corpo.

Anche questo martedì quindi il presentatore Paolo Ruffini, accompagnato dalla esuberante show girl Francesca Cipriani, commenterà gli eventi accaduti in settimana e disciplinerà le discussioni che sicuramente animeranno la puntata. Ma vediamo cos’ha in serbo per noi La pupa e il secchione e viceversa!

Litigi, polemiche, crisi e riappacificazioni sono il pane quotidiano del fortunato programma di Italia 1. Dopo i Ripensamenti della scorsa puntata, le coppie oramai sono state stabilite ma i malcontenti continuano. È questo il caso di Mazzoni profondamente geloso di Angelica che nel frattempo è sempre più vicina al bellissimo e affascinante Marco. Come facilmente prevedibile, anche quest’ultimo ha avuto problemi con la sua nerd Maestri molto irritata dal feeling che recentemente si è instaurato tra i due amanti della cura del corpo.

Non mancheranno poi a La pupa e il secchione e viceversa divertenti sfide che i protagonisti del reality show dovranno superare supportati da gli ospiti in studio. Stasera vedremo: la Prova Trap guidata dallo YouTuber Mark The Hammer e la Guida Turistica che potrà contare sulla presenza di Roberto Giacobbo a cui toccherà il compito di giudicare i partecipanti intenti a spiegare ad alcuni viaggiatori la storia dei monumenti di Roma. Ma i giochi de non finiscono qui e infatti ci sarà la gara del Twerk con l’esperta Roberta Carluccio, quella dello Stiro che coinvolgerà tutti i concorrenti scrutati dallo sguardo vigile della Marchesa Daniela del Secco d’Aragona. Infine assisteremo al Bagno di cultura valutato dalla conduttrice, attrice e opinionista Alba Parietti. Tutto questo e molto altro dalle 21.27.

