Piacere sono un po’ incinta: trama, cast e anticipazioni del film in tv

Amate le commedie sentimentali? Allora lasciatevi sfuggire Piacere sono un po’ incinta! La pellicola del 2010, in onda oggi 28 gennaio 2020 su Rai 2 alle 21.20, è stata diretta da Alan Poul, regista noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Six Feet Under, Pink Collar, Rome, Big Love, Grace and Frankie e Bastards.

Il romantico lungometraggio, sceneggiato da Kate Sngelo e prodotto da CBS Films con Escape Artists, ha potuto contare sulle musiche di Stephen Trask, la fotografia di Xavier Grobet mentre il montaggio è stato affidato a Cara Silverman. Ma vediamo insieme la sinossi di Piacere sono un po’ incinta!

Piacere sono un po’ incinta: trama e anticipazioni del film in tv

La pellicola segue le vicende di Zoe, affascinante ed energica donna che conduce una vita appagante e circondata dall’affetto dei suoi cari. Nonostante il buon lavoro e i tanti desideri che si sono avverati, la protagonista ha un sogno nel cassetto: diventare madre. Vicina oramai ai quarant’anni e senza un partner, la donna si rende conto di non aver bisogno di un compagno e decide di ricorrere alla fecondazione artificiale.

Il caso vuole che pochi giorni dopo aver portato a termine la procedura medica la protagonista di Piacere sono un po’ incinta incontra Stan che si rivela fin da subito un uomo fantastico. Tra i due infatti scatta un amore travolgente ma nel frattempo Zoe scopre che l’inseminazione è andata a buon fine ed è in attesa del bebè tanto desiderato. Cosa farà adesso che ha trovato il principe azzurro?

Il cast del film

In Piacere sono un po’ incinta Jennifer Lopez interpreta Zoe mentre Alex O’Loughlin è Stan. Eric Christian Olsen veste i panni di Clive, Michaela Watkins quelli di Mona e Linda Lavin è Nana.

Hanno partecipato al film anche Danneel Harris nel ruolo di Olivia, Noureen DeWulf in quello di Daphne e Anthony Anderson che è il papà al parco. Infine Melissa McCarthy recita la parte di Carol, Tom Bosley quella di Arthur, Adam Rose è Louie. Completano il cast Carlease Burke nelle vesti di Tabitha e Robert Klein in quelle del dottor Scott Harris.

