Mappa Coronavirus 2020: contagio, vittime e numero infetti

Solitamente quando parliamo di mappe è per analizzare o comparare un determinato elemento sotto la lente di diversi fattori. La mappa protagonista di questo articolo, però, è di tutt’altro tipo: si tratta della Mappa Coronavirus, pubblicata e ripubblicata da diversi media, che simula in tempo reale la diffusione del contagio. Il virus partito dalla Cina sta spaventando il mondo e l’Oms vigila attentamente sulla situazione, cercando di prevede anche la durata dello stato di allerta. Intanto sale il numero delle vittime e degli infetti.

Cos’è il coronavirus e quali sono i sintomi

Mappa Coronavirus 2020: come vederla e come funziona

La mappa del coronavirus è stata elaborata dagli scienziati del Center for Systems Science and Egineering del dipartimento di Ingegneria Civile e dei Sistemi della John Hopkins University e tiene traccia in tempo reale della diffusione del contagio del virus, nato nella città cinese di Wuhan. La mappatura ha avuto avvio una settimana fa, mercoledì 22 gennaio 2020, e grazie a questo tracciamento è possibile visualizzare i dati e le statistiche su decessi e infezioni a livello globale, tutte informazioni che possono essere scaricate gratuitamente dai visitatori.

Come si può vedere dalla mappa, consultabile a questo link, i contagi sono espressi in puntini rossi, la cui dimensione dipende dal numero di contagi: più questi ultimi sono numerosi, più il pallino diventa grande. A sinistra, sulla parte superiore dello schema, è possibile visualizzare il numero dei contagiati e l’orario dell’ultimo aggiornamento, mentre sulla destra si può visualizzare il numero dei morti e dei ricoveri. Sulla parte inferiore, a sinistra, è a disposizione un grafico che traccia l’andamento del contagio a livello globale. I dati provengono tutti da fonti autorevoli, tra cui l’OMS, i CDC statunitensi, l’ECDC europeo, nonché i CDC China, NHC e DXY.

Controlli attivati a Napoli: il parere degli esperti

Mappa Coronavirus 2020: numero morti e infetti, la diffusione del contagio

Come riportato da Repubblica, in base all’ultimo aggiornamento arrivato questa notte, è salito complessivamente a 132 il numero dei decessi, mentre i casi confermati sono arrivati a 5.974, superando i 5.327 casi della Sars, numero peraltro totalizzato in soli 9 mesi. C’è tuttavia da precisare che i contagi risultano in diminuzione (-600 rispetto al giorno precedente), dato che bisogna monitorare e valutare nella sua completezza per capire se si tratta di una notizia positiva o di un semplice rallentamento.

Oltre ai due casi europei (ma tre nuovi casi potrebbero arrivare dalla Baviera) e ai due australiani, come segnato sulla mappa in tempo reale di cui abbiamo parlato in precedenza, è stato confermato il primo caso anche negli Emirati Arabi Uniti, mentre c’è attesa per il rientro di domani dei primi italiani che risiedono ancora a Wuhan.

