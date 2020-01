Condividi su

Coronavirus ultime notizie: numero contagi Cina e confronto SARS

Coronavirus ultime notizie: i contagiati sono ormai giunti oltre quota seimila in tutto il mondo, superate le cifre della Sars, mentre è di 132 il numero delle morti, avvenute tutte in Cina (il tasso di mortalità è molto inferiore a quello della Sindrome respiratoria acuta severa).

Coronavirus ultime notizie: superato il numero di contagi della Sars

In tutto il mondo il coronavirus ha contagiato più di seimila persone, di queste 5.974 solo in Cina. Superato, quindi, il numero di contagiati dalla Sars tra il 2002 e il 2003. Tuttavia, il tasso di mortalità della sindrome causata dal 2019-nCoV è molto più basso – ora più o meno al 3% quello della Sars si aggirava intorno al 10% – rispetto a quello della Sindrome respiratoria acuta severa: le morti accertate finora sono state 132, un sesto rispetto a quelle determinate dalla Sars.

Inoltre, bisogna sottolineare come il tasso di contagi giornalieri sia in leggera diminuzione: rispetto a lunedì si registrano 300 malati in meno. Il dato potrebbe indicare l’utilità delle forme di quarantena attuate dalle autorità cinesi (d’altra parte, potrebbe essere dovuto anche a un ritardo nelle analisi). Detto ciò, alcuni esperti, i più ottimisti, ritengono che l’epidemia raggiungerà il picco entro 10 giorni per poi cominciare a calare di intensità.

Mappa Coronavirus 2020: contagio, vittime e numero infetti

Coronavirus ultime notizie: i casi al di fuori dei confini cinesi

Allo stato dei fatti, si è a conoscenza di 83 casi di contagio al di fuori dei confini cinesi. Risultano 14 casi in Thailandia, è il paese più colpito dopo la Cina, a Hong Kong sono 5 i casi (oltre 200 quelli sospetti). Il primo caso di contagio in Medioriente segnalato proprio oggi – mercoledì 29 gennaio – negli Emirati Arabi, in Africa un caso in Costa d’Avorio. In Europa, invece, i casi di contagio noti in questo momento sono 8: 4 in Germania e 4 in Francia. In Italia solo alcuni sospetti a Napoli per cui le analisi hanno riportato esito negativo.

