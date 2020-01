Condividi su

Tom Cruise: biografia, carriera e chi è in Mission Impossible

Tom Cruise è un attore e produttore cinematografico nato a Syracuse, nello stato di New York, il 3 luglio del 1962.

È il 1981 quando – non ancora ventenne – il protagonista tra gli altri di Top Gun fa il suo esordio in Endless Love, diretto dal regista italiano Franco Zeffirelli. Ma ecco la biografia più dettagliata.

Tom Cruise, la biografia dell’attore

Tom Cruise è oggi uno degli attori più rispettati e pagati dell’ambiente cinematografico, capace di interpretare tanto i ruoli complessi e drammatici – come in Magnolia di Paul Wes Anderson – quanto quelli più parodiaci e comedy, basti citare Tropic Thunder, di Ben Stiller.

Prima di arrivare a interpretazioni come le sopracitate o al suo iconico ruolo ne Top Gun, Cruise affronta un’infanzia non facile, tra il divorzio dei suoi e la morte del padre per un cancro. Ha due sorelle, non impegnate nel mondo del cinema, ma suo cugino – William Mapother – è un volto noto agli amanti delle serie tv, avendo interpretato un ruolo in Lost.

Alla morte del padre, Cruise tentenna tra la scelta di diventare prete, la passione per le discipline sportive verso cui è predisposto e la recitazione. Con la sua performance nello spettacolo Bulli e Pupe avviene il contatto con il suo primo agente Tobe Gibson.

Si trasferisce presto a Los Angeles, cambiando agente e debuttando come attore nel primo ruolo sotto la direzione di Zeffirelli. Nel corso degli anni ’80 Tom Cruise cambia gente, incontrando Paula Wagner che lo accompagnerà per gran parte della sua carriera. I primi ruoli importanti arrivano sotto la direzione di Francis Ford Coppola ne The Outsiders e con il primo ruolo da protagonista in Risky Business – Fuori i vecchi… e I figli ballano, performance che gli vale la nomination per i Golden Globe. Da qui la carriera di Cruise impenna, portandolo all’iconico Maverick, ne Top Gun di Tony Scott. Tutti vogliono lavorare con il giovane attore, ora Scorsese ne Il colore dei soldi, ora Stone in Nato il quattro luglio.

Gli anni ’90 portano maggior prestigio e fama all’ormai affermato Tom Cruise, basti pensare a Mission Impossible, Jerry Maguire (1996) e Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick (insieme all’ormai ex moglie Nicole Kidman); questi, insieme a Top Gun, i film topici della carriera dell’attore.

Nel 2000 conferma quanto visto nel corso degli anni, interpretando ruoli drammatici e impegnati (Lions for Lambs di Robert Redford, The Last Samurai, di Edward Zwick, Valkyrie di Bryan Singer), commedie (Tropic Thunder di Ben Stiller, Knight & Day di James Mangold), arrivando al thriller (Collateral di Michael Mann). Contemporaneamente a queste e altre pellicole, Cruise ha continuato a vestire i panni di Ethan Hunt – per altri cinque film, considerando il nuovo capitolo prossimamente nelle sale – e rispolverato il distintivo per Top Gun: Maverick.

La vita privata dell’attore

Tom Cruise ha avuto diversi legami nel corso della sua carriera, tutti legati al mondo del cinema. Nel 1987 si sposa con Mimi Rogers, che presumibilmente lo inizia a Scientology, credo che ha causato dubbi e critiche nei confronti dell’attore nel corso degli anni. Nel 1990 Cruise sposa Nicole Kidman, con cui divorzia nel 2001 per quelle che sembrano divergenze di natura religiosa ricadute inevitabilmente sui figli.

Tra il 2001 e il 2004 instaura due legami, prima con Penélope Cruz – conosciuta sul set di Vanilla Sky -, poi con Nazanin Boniadi.

Nel 2005 comincia a frequentare Katie Holmes, da cui ha una figlia di nome Suri. La coppia si sposa nel novembre dello stesso anno, in Italia. Sfortunatamente anche questo legame giunge al termine, con il divorzio nel 2012.

Mission Impossible – chi è Ethan Hunt

Mission Impossible – Rogue nation verrà trasmesso in televisione, su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play mercoledì 29 gennaio alle ore 21:25.

La saga vede Tom Cruise, nei panni di Ethan Hunt, agente della Impossible Mission Force – meglio nota come IMF. Nel corso dei film si è visto come il ruolo della spia sia quello devoto al sacrificio della vita personale, visti i rischi e i pericoli cui incorrono le persone ad essa vicini.

