Condividi su

L’uomo sul treno: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv

Oggi 30 gennaio 2020 alle 21:20 Rai 2 andrà in onda L’uomo sul treno. Il lungometraggio del 2018, il cui titolo originale è The Commuter, è stato diretto da Jaume Collet-Serra, regista e produttore cinematografico spagnolo noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come La maschera di cera, Orphan, Unknown – Senza identità, Non-Stop, Run all night- Una notte per sopravvivere e Paradise Beach- dentro l’incubo.

La pellicola ad alta tensione, diffusa da Eagle Pictures e prodotta da Nvizage, Ombra Films e StudioCanal, ha potuto contare sulle musiche di Roque Baños, la fotografia di Paul Cameron mentre il montaggio è stato affidato a Nicolas de Toth. L’opera inoltre al botteghino in Italia ha incassato 3,3 milioni di euro. Vediamo insieme la sinossi de L’uomo sul treno!

L’uomo sul treno: trama e anticipazioni film stasera in tv

Il thriller segue le vicende di Michael McCauley, assicuratore che da ben dieci anni ogni giorno è costretto ad utilizzare i mezzi di trasporto per andare al lavoro. L’uomo sul treno oramai conosce a memoria i volti dei pendolari che quotidianamente affollano i vagoni del convoglio ferroviario.

Nulla sembra cambiare la consueta routine del protagonista fino a quando una misteriosa viaggiatrice si siede accanto all’assicuratore e inizia a chiacchierare con lui. La donna sostiene di essere una psicologa e propone una divertente passatempo: individuare un passeggero fuori posto ovvero una persona che non dovrebbe trovarsi in quel momento lì. Ben presto però l’uomo sul treno scopre che il gioco era solo una scusa e in realtà si trova al centro di una cospirazione criminale.

Il cast del film

In L’uomo sul treno Liam Neeson interpreta Michael McCauley mentre Vera Farmiga è Joanna. Patrick Wilson veste i panni di Alex Murphy, Jonathan Banks quelli di Walt ed Elizabeth McGovern è Karen McCauley. Inoltre Sam Neill recita la parte del Capitano Hawthorne, Ella-Rae Smith quella di Sofia e Andy Nyman è Tony.

Hanno partecipato al film anche Adam Nagaitis nel ruolo di Jimmy, Colin McFarlane in quello di Sam e Florence Pugh che è Gwen. Clara Lago è Eva, Kingsley Ben-Adir indossa le vesti dell’Agente speciale Garcia e Killian Scott quelle dell’ Agente FBI Dylan. Infine Kobna Holdbrook-Smith è Oliver, Roland Møller è Jackson, Shazad Latif recita la parte di Vince e Nila Aalia quella di Sherri.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]