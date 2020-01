Condividi su

Bonus seggiolini auto 2020: data domande e come farle online

Bonus seggiolini auto 2020: con una nota, molto attesa, il Ministero dei Trasporti comunica le modalità con cui ottenere il contributo economico relativo all’acquisto dei dispositivi anti abbandono la cui installazione è obbligatoria dallo scorso 7 novembre per chiunque trasporti in auto dei bambini con meno di quattro anni.

Bonus seggiolini anti-abbandono 2020: a chi spetta e quando si ha

Bonus seggiolini auto: la nota del Ministero dei Trasporti

Pubblicata sul sito del Ministero dei trasporti una nota che fornisce tutte le informazioni fondamentali a proposito del Bonus seggiolini anti abbandono. Nel testo si legge: “La ministra Paola De Micheli ha firmato il decreto per l’assegnazione del contributo o del rimborso per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono. Per ottenere il bonus sarà necessario registrarsi a partire del 20 febbraio sulla piattaforma informatica Sogei accessibile su www.sogei.it o su www.mit.gov.it Il contributo sarà erogato mediante il rilascio di un buono spesa elettronico del valore di 30 euro valido per l’acquisto di un dispositivo antiabbandono per ogni bambino di età inferiore ai quattro anni. Anche chi lo ha già acquistato avrà diritto al rimborso. Per averlo bisognerà farne richiesta registrandosi sulla piattaforma Sogei entro sessanta giorni dal 20 febbraio, allegando copia del giustificativo di spesa”.

Modalità e scadenze del rimborso

Nel decreto a cui si riferisce la nota, quindi, si precisa come sarà erogato – seguendo l’ordine cronologico delle richieste e fino a esaurimento risorse – un buono di spesa elettronico dal valore di 30 euro associando il codice fiscale del minore per cui sarà utilizzato. I buoni si potranno generare prima dell’acquisto del dispositivo registrandosi all’apposita piattaforma o al sito del MIT a partire dal 20 febbraio 2020: sarà messa a disposizione degli utenti anche una lista degli esercenti presso cui poter utilizzare il suddetto voucher. Se il seggiolino è già stato acquistato, invece, si potrà fare richiesta del bonus sempre attraverso la piattaforma entro 60 giorni a partire dall’entrata in funzione della piattaforma. I 30 euro verranno dunque accreditati sull’Iban indicato al momento della presentazione dell’istanza di rimborso.

