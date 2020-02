Condividi su

Serie B, Frosinone-Entella: probabili formazioni, quote e pronostico

Una delle partite calendarizzate nella ventiduesima giornata di Serie B è Frosinone-Entella, che si disputerà sabato 1 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Stirpe.

Il Frosinone di mister Nesta si presenta a questo appuntamento forte del successo ottenuto nello scorso weekend, ma reduce da un solo punto totalizzato nelle ultime due partite casalinghe di campionato. I ciociari sono ormai stabilmente in zona playoff ma possono sicuramente fare di più, anche alla luce di una rosa fortemente competitiva e sicuramente tra le migliori in cadetteria. L’impegno sarà tosto, ma le motivazioni sono davvero tante: da questo momento in poi non si potrà più sbagliare quasi nulla.

Nonostante abbia vinto solo una volta – pareggiando in tre occasioni e perdendo in una – nelle ultime cinque uscite, l’Entella è una delle migliori sorprese di questa stagione di B. La zona playoff certifica l’ottimo lavoro svolto fin qui dai liguri, che da neopromossi si pongono un solo obiettivo: la salvezza. Certo è che continuando di questo passo si possa cominciare davvero a sognare, anche perché la classifica nelle zone nobili è davvero molto corta e cambia di settimana in settimana. Il rendimento in trasferta dei biancazzurri di Boscaglia fin qui è stato buono – ma non eccelso – e vincere allo Stirpe non è facile per nessuno: quest’anno ci è infatti riuscito soltanto il Crotone lo scorso 26 dicembre.

Le probabili formazioni di Frosinone-Entella

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini; Tabanelli, Maiello, Rohden, Beghetto; Dionisi, Ciano

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini; Sala, Chiosa, Coppolaro, Crialese; Eramo, Paolucci, Mazzitelli; Currarino; G.De Luca, Morra

Le quote e il pronostico del match

In Frosinone-Entella, i bookmakers quotano la vittoria dei padroni di casa a 1.72, il pareggio a 3.25 e la vittoria degli ospiti a 5.50. Tra le altre quote troviamo l’Over 1.5 a 1.41, l’Over 2.5 a 2.30, l’Under 3.5 a 1.20 e l’Under 2.5 a 1.55. Infine abbiamo la quota Goal a 2.08 e il No Goal a 1.65.

Si consiglia di giocare 1X+Over 1.5.

