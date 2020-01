Condividi su

Iron Maiden: nuovo album, data uscita e anticipazioni

Una frase detta dal batterista degli Iron Maiden avrebbe accennato all’arrivo del nuovo album della metal band. L’atteso erede di The Book Of Souls potrebbe arrivare tra non molto, in tempo per l’inizio del tour mondiale, che arriverà anche da noi.

Il nuovo album, tra accenni e smentite

L’arrivo del nuovo album degli Iron Maiden è un segreto di Pulcinella. È ormai di dominio pubblico il suo imminente arrivo, ma tutti, specialmente gli interessati, cercano di ammantare di una coltre di mistero la prossima pubblicazione del diciassettesimo album della band britannica. Molti avevano notato l’andirivieni dei membri degli Irons da Parigi, dove è stato registrato il disco -- presso i Guillaume Tell Studios -- e dove ora vive il frontman Bruce Dickinson con la nuova compagna. Recentemente, anche il produttore Kevin Shirley ci aveva messo del suo, facendo riferimento, in un suo post su Facebook, a “Un progetto senza nome, ma nemmeno poi tanto segreto“. Adesso tocca al batterista degli Iron Maiden tirare il sasso e poi, come si suol dire, nascondere la mano.

Le parole di Nicko McBrain

Durante un’intervista a Backstage Axxess, Nicko McBrain, batterista degli Iron Maiden dal 1983, ha consigliato: “Tenete d’occhio il sito. Questo è tutto quello che posso dirvi”. Ovviamente questa dichiarazione ha fomentato l’intervistatore, che ha cercato di scendere più in profondità al fine di estorcere a Nicko qualche altra informazione. Lui, però, si è corretto prontamente: “Non ho detto che annunceremo qualcosa presto. Ho detto tenete d’occhio il sito”. L’ufficializzazione del nuovo disco è, per ora, rimandata.

Iron Maiden: ma quando arriva il nuovo album?

La pubblicazione a breve di un nuovo capitolo della discografia degli Iron Maiden è ormai data per scontata e si tratterebbe di un bel modo di celebrare con i fan il 45° compleanno della band. Correva infatti il 1975 quando Steve Harris metteva insieme il primo nucleo di quella band che sarebbe diventata un’icona dell’heavy metal, conosciuti anche da chi a questo genere non si è mai accostato. Detto questo, quando potrebbe arrivare il nuovo album? Considerato che il tour mondiale, comprendente 22 date, inizierà il 1° Maggio agli Antipodi e che i Maiden di solito usano quasi sempre i tour per fare promozione al nuovo disco, si può affermare con buona sicurezza che il seguito di The Book Of Souls potrebbe essere messo in commercio un po’ prima di quella data. I fan italiani potranno vedere gli Iron Maiden dal vivo il 20 Luglio a Bologna, Arena Parco Nord. Up The Irons!

