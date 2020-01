Condividi su

Sondaggi elettorali Toscana: centrosinistra in vantaggio sul centrodestra

L’onda lunga della vittoria del centrosinistra in Emilia Romagna raggiunge anche la Toscana dove si andrà a votare in primavera. Secondo i sondaggi elettorali di Alessandro Amadori per Affaritaliani.it, elaborati su una stima basata sui dati delle Europee 2019, il centrosinistra è in vantaggio su centrodestra di tre punti percentuali (47% contro 44%). A far parte della coalizione rossa sono Pd, Più Europa, Verdi e Sinistra/LeU/Mdp. Nel computo non viene contata Italia Viva che Amadori sonda al 3%. Il Movimento 5 Stelle è dato su percentuali simili a quelle raccolte in Emilia Romagna (5%).

Gli ultimi sondaggi elettorali sulla Toscana erano stati effettuati a fine dicembre da Emg su commissione del Partito Democratico. In questo caso, il candidato di centrosinistra Eugenio Giani staccava di dieci punti qualsiasi candidato di centrodestra. Salvini, Meloni e Berlusconi avranno presto un incontro per scegliere il nome che dovrà provare a strappare un’altra regione rossa al centrosinistra. Da capire se sarà in quota Lega o Fratelli d’Italia, visto che il partito di Meloni, dopo il buon risultato ottenuto alle regionali di domenica scorsa, scalpita per avere più spazio nella coalizione. In questo caso, i nomi che circolano sono i soliti: Donzelli, Marcheschi, Tomasi e Petrucci. Quel che è certo è che lo schema andato in scena in Emilia Romagna, Salvini in prima linea e la candidata Borgonzoni dietro le quinte, non si ripeterà in Toscana dove ci sarà maggior collegialità nelle scelte.

Il Movimento 5 Stelle, una candidata invece l’ha già scelta attraverso il voto su Rousseau: si tratta di Irene Galletti, già consigliera portavoce in regione Toscana. Tra i Cinque Stelle permane però ancora il dubbio: allearsi o non allearsi con il centrosinistra?

Sondaggi elettorali Toscana: nota metodologica

Stima basata sui dati delle Europee 2019.

