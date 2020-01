Condividi su

Bundesliga, Hertha Berlino-Schalke 04: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso l’Olympiastadion Berlin di Berlino, alle 20:30 di venerdì 31 gennaio, giocheranno Hertha Berlino e Schalke 04. Il match sarà valevole per la 20sima giornata di Bundesliga.

L’Hertha, che attualmente occupa la posizione 13 in classifica con 22 punti, è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Wolfsburg per 1-2. Lo Schalke 04 ora si ritrova in sesta posizione in classifica con 33 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta a seguito del big match contro il Bayern Munich per 5-0, subendo quindi il sorpasso in quinta posizione da parte del Leverkusen.

La classifica aggiornata alla giornata 20

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre vede il vantaggio della squadra ospite: nelle ultime dieci partite fra le due compagini, infatti, lo Schalke 04 ha fatto registrare 5 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi. Vittoria degli ospiti nell’ultimo confronto diretto in campionato: un netto 3-0.

Degna di nota, fra le statistiche del campionato in corso, quella dello Schalke 04, che vanta il quinto miglior attacco della Bundesliga (31 reti).

Le probabili formazioni di Hertha Berlino-Schalke 04

HERTHA BERLINO (4-4-1): M. Gersbeck, R. Jarstein, M. Mittelstadt, Niklas Stark, J. Torunarigha, L. Klunter, P. Skjelbred, D. Lukebakio, Marko Grujic, S. Ascacibar, J. Dilrosun Allenatore: Jürgen Klinsmann

SCHALKE 04 (4-3-3): M. Schubert, Ozan Kabak, M. Nastasic, B. Oczipka, Jonjoe Kenny, Amine Harit, Suat Serdar, O. Mascarell, D. Caligiuri, R. Matondo, M. Gregoritsch Allenatore: David Wagner

Lo scontro sarà arbitrato dal signor Sascha Stegemann, che sarà coadiuvato dagli assistenti Mike Pickel e Frederick Assmuth. Addetti al VAR saranno Christian Dingert e l’assistente Tobias Christi

Le quote di Hertha Berlino-Schalke 04

Secondo i bookmaker la vittoria dei padroni di casa è data a 2.76, mentre la vittoria degli ospiti dello Schalke 04 è quotata a 2.65. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è a 3.33.