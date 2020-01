Condividi su

Dune: trama, cast e anticipazioni del film di Denis Villenueve

Dopo la celebre pellicola di David Lynch uscita nel 1984, a breve approderà sul grande schermo una nuova versione di Dune. L’atteso film rappresenta il secondo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo fantascientifico degli anni ’60 scritto da Frank Herbert e vincitore del Premio Nebula e del Premio Hugo, i due massimi riconoscimenti della narrativa di questo genere.

Alla regia del lungometraggio d’avventura ci sarà Denis Villeneuve che ha anche scritto la sceneggiatura assieme a Eric Roth e Jon Walker. L’emozionante opera, prodotta da Legendary Entertainment e distribuita da Warner Bros. Pictures, ha potuto contare sulle musiche di Hans Zimmer, la fotografia di Greig Fraser mentre il montaggio è stato affidato a Joe Walker. Ma vediamo insieme cosa c’è da sapere su Dune!

Dune: trama e anticipazioni del film di Denis Villenueve

Non è ancora stata resa nota la data di uscita di Dune in Italia ma sappiamo che in America l’approdo della pellicola sul grande schermo è stato programmato per il 18 dicembre 2020. Il film è ambientato in un futuro distopico in cui il potere è nelle mani di un impero interstellare che assomiglia in parte all’antico sistema feudale in cui ogni casata nobiliare ha il controllo di una specifica zona.

In questo mondo vive Paul Atreides, giovane e coraggioso uomo con una rischiosa e incredibile missione da portare a termine. Il ragazzo infatti ha ricevuto l’incarico di partire alla volta del pianeta più oscuro e pericoloso dell’universo per provare un posto in cui possano rifugiarsi i suoi cari e la comunità. Ben presto però il protagonista si ritroverà coinvolto in una battaglia epocale per il possesso di una prodigiosa sostanza.

Il cast del film

In Dune Rebecca Ferguson interpreta Lady Jessica mentre Timothèe Chalamet è Paul Atreides. Jason Momoa veste i panni di Duncan Idaho, Zendaya quelli di Chani e Dave Bautista è glossu rabban. Oscar Isaac recita la parte di Duke Leto atreides, Josh Brolin quella di Gurney Halleck e Stellan Skarsgård è Vladimir Harkonnen. Inoltre Charlotte Rampling ricopre il ruolo di Helen Mohiam, Javier Bardem quello di Stilgar e David Dastmalchian è Piter de Vries.

Hanno partecipato al Dune anche Sharon Duncan-Brewster, Stephen McKinley Henderson nelle vesti di Thufir Hawat, Chen Chang in quelle del dottor Wellington Yueh e Babs Olusanmokun è Jamis. Paul Bullion è un soldato, Gloria Obianyo interpreta Harah è Charlie Rawes è un poliziotto. Balázs Megyeri, Peter Sztojanov Jr.,István Áldott e Károly Baksai recitano la parte dei soldati mentre Stephen Collins e Richard Carter quella dei poliziotti. Infine Oliver Ryan lo specialista dell’Hawat e Ben Dillon Waze è un assassino. Completano il cast Björn Freiberg e Ferenc Iván Szabó nei panni i due ufficiali.

