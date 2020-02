Into the sun, questa sera su Rete 4 andrà in onda il film di Mink ambientato a Tokyo, con Steven Seagal, Matthew Davis e Takao Osawa

Into the sun: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv

Il ciclo di film d’azione dedicato alla figura paradigmatica di Steven Seagal continuano. Questa sera su Rete 4 andrà in onda il film Into the Sun, pellicola diretta da Mink nel 2005 e ambientata a Tokyo.

Seagal, noto per la propria padronanza delle arti marziali, interpreta qui l’agente della Cia Travis Hunter, ex membro della temibile Yakuza. Chiamato dal governo degli Stati Uniti per infiltrarsi nuovamente nella pericolosa organizzazione criminale Giapponese, l’agente Hunter dovrà infiltrarsi nel gruppo e carpire i piani segreti del loro capo.

Into the sun: trama film con Steven Seagal, questa sera Rete 4

L’agente della Cia Travis Hunter tornerà a Tokyo, luogo in cui è cresciuto da piccolo, per indagare sulla morte del sindaco della città per mano della Yakuza. Hunter, ex membro della pericolosa Mafia Nipponica, conosce bene il suo modus operandi, spietato e senza scrupoli. Come se non bastasse, il nuovo Boss della Yakuza sembra davvero impossibile da dominare. Gli Stati Uniti affideranno dunque a Travis la missione più ardua della sua vita. L’agente dovrà lottare contro i suoi stessi ex compagni per arrestare il terribile Boss.

Into the sun: anticipazioni e curiosità sui film con Steven Seagal

Steven Seagal, attore e produttore cinematografico, fa parte della celebre schiera di attori, tra i quali Bruce Lee, Chuck Norris, Jackie Chan e Jean-Claude Van Damme, divenuti famosi grazie alle loro abilità nelle arti marziali. Spesso utilizzate come arma, questi strumenti, o per meglio dire inclinazioni, rendono i protagonisti dei loro film delle vere e proprie macchine da guerra.

L’utilizzo di effetti sonori e visivi, al limite del reale, ha dato vita negli anni ad una celebre schiera di film molto simili tra loro per trama, soggetto e tecniche cinematografiche. I film che vedono come protagonista l’attore Hollywoodiano Steven Seagal rispecchiano in toto queste caratteristiche e si inseriscono a pieno titolo tra i più celebri action movies della storia del Cinema.

