Mascherine antivirus per Coronavirus: a che servono e parere esperti

Le mascherine antivirus per Coronavirus sono certamente un simbolo di ciò che sta in queste settimane sconvolgendo il mondo. Tra notizie reali riguardanti il virus e le immancabili bufale che caratterizzano molti fenomeni globali cerchiamo di capire se e quale utilità hanno le mascherine.

Mascherine antivirus per Coronavirus, la corsa all’acquisto

Partiamo col dire che stanno andando a ruba. Secondo quanto viene riferito dai media di vari Paesi, le notizie relative al coronavirus hanno creato un effetto domino in base al quale è scattata una specie di corsa all’acquisto della mascherina.

Le parole degli esperti

Qual è l’opinione degli esperti circa l’efficacia delle mascherine antivirus per coronavirus? Secondo quanto riportato dal direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia Giovanni Maga e riportato dal Corriere “al di fuori dell’ area di contagio del coronavirus, le mascherine non servono proprio a nulla”. Tuttavia – ha aggiunto l’esperto- “possono essere utili a coloro che si trovano in una zona ad alto rischio di contagio perché possono contribuire a evitare l’inalazione di aerosol, ad esempio proteggono dagli starnuti”.

Ci sono poi alcuni suggerimenti che vengono ripetuti con molta frequenza in queste settimane e che restano validi anche per evitare virus più innocui come l’influenza. È fondamentale come buona prassi “lavarsi bene e spesso le mani ed evitare i luoghi affollati», conclude Maga.

L’aumento della domanda di mascherine ha avuto come immediata conseguenza l’aumento medio dei prezzi. Questione rispetto alla quale è intervenuto anche il Codacons. “Già oggi sul web è possibile trovare mascherine in vendita a prezzi più alti del normale e fino a 0,50 euro l’una, con un ricarico del +400% rispetto ai listini in vigore prima dell’ emergenza sanitaria. Si tratta ovviamente di casi isolati, ma il timore è che la psicosi legata al coronavirus e la maggiore domanda di mascherine da parte dei consumatori possa dare vita nei prossimi giorni a rincari generalizzati dei listini di tali prodotti”.

