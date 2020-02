Condividi su

Coronavirus ultime notizie: casi contagio nel mondo e in Italia

Coronavirus ultime notizie: i casi di contagio hanno raggiunto quota 17mila in tutto il mondo, nel frattempo, il numero dei morti in Cina ha superato quello della SARS. L’Oms dichiara lo stato di emergenza sanitaria globale.

Coronavirus: il bilancio di contagi e morti

Sono ormai più di 17mila i contagiati dal nuovo coronavirus, denominato 2019-nCoV, in tutto il mondo: l’OMS ha reso noto come siano stati registrati 150 casi di contagio in 23 paesi. A parte la Cina, il paese più colpito allo stato attuale è il Giappone con 20 casi di contagio, seguono Thailandia e Singapore con rispettivamente 19 e 18 casi. Invece, sono 11 i casi accertati negli Stati Uniti mentre, spostando lo sguardo all’Europa, si contano 10 casi in Germania, 6 in Francia, 2 in Italia e nel Regno Unito, uno in Spagna, uno in Svezia e uno in Finlandia.

Intanto, sale anche il numero delle morti che arriva a toccare quota 362; nello specifico, si contano 361 morti a causa del coronavirus in Cina e solo un caso di decesso al di fuori dei confini cinesi. Superato il numero delle morti dovute alla SARS che tra il 2002 e il 2003 portò al decesso di 349 persone nella Repubblica Popolare e 774 in totale, cioè considerando anche il resto del mondo.

Coronavirus ultime notizie: la sospensione dei voli

In Europa, solo l’Italia ha finora sospeso tutti i voli da e per la Cina: il blocco è operativo dallo scorso venerdì. D’altra parte, molti altri paesi hanno disposto provvedimenti simili – tra cui Usa, Russia, Israele, Australia, Giappone e Arabia Saudita – e di propria iniziativa delle singole compagnie aeree hanno interrotto i collegamenti (British Airways, Air France e Lufthansa per esempio). Intanto, sono arrivati all’aeroporto di Pratica di Mare 56 connazionali (dei 67 totali) che si trovavano a Wuhan, la città cinese da cui è partita l’epidemia: saranno trasferiti nella cittadella militare della Cecchignola, sud di Roma, dove rimarranno in quarantena per le prossime due settimane.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]