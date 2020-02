Condividi su

Quanto guadagna Georgina Rodriguez a Sanremo 2020: il cachet

Tra le co-conduttrici chiamate ad affiancare Amadeus nel corso del Festival di Sanremo 2020 anche Georgina Rodriguez, l’ispano-argentina compagna del campione della Juventus Cristiano Ronaldo che, tra l’altro, era presente in prima fila nella platea del Teatro Ariston.

Georgina Rodriguez: la vita e la carriera

Per quanto possa apparire poco elegante definire qualcuno per essere il compagno di qualcun altro, non si può non dire che Georgina Rodriguez è nota al grande pubblico perché moglie del calciatore portoghese cinque volte Pallo d’Oro Cristiano Ronaldo, da due stagioni in forza alla Juventus. In molti, però, dopo la co-conduzione della terza serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo, hanno cominciato a chiedersi chi è la fidanzata di CR7?

Georgina Rodriguez ha 26 anni, suo padre è argentino sua madre spagnola, di Murcia. In un’intervista ha raccontato come i suoi genitori si trovassero a Buenos Aires in visita ai nonni paterni, insieme alla sorella Ivana, quando lei venne alla luce. Tuttavia, nonostante l’insistenza del papà per rimanere a vivere in Argentina, tutta la famiglia – quando Georgina aveva un anno – fece le valigie per trasferirsi definitivamente in Spagna, prima a Murcia e poi a Jaca.

Georgina Rodriguez ha lavorato come commessa per Gucci prima e Prada poi a Madrid. Durante un evento di Dolce e Gabbana nella capitale spagnola, nel 2016, ha incontrato Cristiano Ronaldo – che allora militava nel Real – con cui pare sia stato amore a prima vista. Si sarebbero sposati in segreto un annetto fa, d’altra parte, dalla loro unione è nata nell’autunno del 2017 Alana Martina (CR7 era già papà di Cristiano Junior e dei gemelli Eva Maria e Mateo).

Quanto guadagna e cachet a Sanremo 2020

Georgina Rodriguez è di fatto anche una nota influencer, infatti, può vantare 16 milioni di follower su Instagram. I suoi post, secondo gli esperti social, possono valere fino a 8.500 euro. Invece, il suo patrimonio personale dovrebbe essere di oltre 5 milioni di dollari. I rumors riferiscono di un cachet per la co-conduzione della terza serata del Festival di quest’anno pari a 150mila euro.

