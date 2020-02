Condividi su

Un’estate ai Caraibi: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv

In concomitanza con la serata finale del Festival di Sanremo, su Canale 5 andrà in onda uno dei celebri film di Carlo Vanzina. Un’estate ai Caraibi è una produzione del 2009 che vede come protagonisti un gruppo di persone che si ritrovano, per uno strano scherzo del destino all’interno del medesimo villaggio turistico. Equivoci, fraintendimenti e tradimenti saranno all’ordine del giorno.

La comicità della commedia di Vanzina è arricchita da un cast di attori avvezzi a questo genere di film, tra i quali figurano Enrico Brignano, Gigi Proietti, Biagio Izzo e Carlo Buccirosso, accompagnati da un giovane Paolo Ruffini, dalla modella e attrice Alena Seredova e da Martina Stella.

Chi vincerà Sanremo 2020: favoriti e quote scommesse, l’analisi

Un’estate ai Caraibi: trama del film di Vanzina, questa sera Canale 5

Un’estate ai Caraibi è un film di Carlo Vanzina, diretto nel 2009. Come qualunque commedia grottesca che si rispetti, la trama si snoda in modo alquanto semplice e lineare, con giochi di equivoci e intrecci impensabili. Le vite di tre personaggi, Roby il bancario, Angelo l’autista e Max, lo speaker donnaiolo, vengono in contatto tra loro durante una vacanza last minute. Un momento di relax, che si sono concessi per sfuggire all’eccessivo stress cittadini, diventerà motivo di ulteriori litigi e incomprensioni. Qui, ai Caraibi, i tre protagonisti conosceranno Vincenzo, dentista napoletano e Alberto. L’improbabile gruppo di persone si ritroverà insieme sull’Isola di Antigua, dove ne vedranno delle belle.

Un’estate ai Caraibi: curiosità sul film questa sera con Gigi Proietti

All’interno del film di Vanzina, Un’estate ai Caraibi, non mancano di certo riferimenti e citazioni di altri film che hanno fatto la storia della Commedia Italiana. Ne è un esempio il personaggio interpretato da Gigi Proietti, Alberto, andato in rovina per aver perso un’importante scommessa sulle corse di cavalli, chiaro rimando a Febbre da Cavallo, di cui Proietti è uno dei protagonisti nel ruolo di Mandrake.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]