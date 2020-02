Live Non è la d’Urso, nuovo appuntamento in prima serata su Canle 5 con il programma di intrattenimento condotto dalla nota presentatrice Mediaset

Live Non è la d’Urso: ospiti e anticipazioni di stasera 9 febbraio 2020

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda un nuova puntata di Live Non è la d’Urso, programma di intrattenimento serale che ospita numerosi personaggi dello spettacolo. I protagonisti di reality show come Uomini e Donne e La Pupa e il Secchione saranno ancora una volta in studio accanto alla conduttrice Barbare D’Urso per raccontare se stessi e le proprie esperienze televisive.

Live Non è la d’Urso: ospiti questa sera 9 febbraio su Canale 5

Tra gli ospiti in studio questa sera a Live Non è la D’Urso ci sarà la show girl di origine Croata Nina Moric, nell’occhio del ciclone in seguito alle polemiche nate dalla rottura del suo fidanzamento con il giovane Luigi Mario Favoloso. Nel corso dell’intervista a Nina Moric, questa sera, interverranno anche i genitori del suo ex fidanzato, Luigi. Durante la scorsa puntata del programma, Barbara D’Urso aveva già intervistato il ragazzo napoletano, il quale si era detto ancora affranto dall’accaduto.

Nel corso dell’appuntamento di Live Non è La D’Urso, in onda questa sera 9 febbraio 2020, la presentatrice approfondirà insieme ai telespettatori alcuni temi riguardanti l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Pietro Delle Piane avrebbe mancato di rispetto alla propria compagna, Antonella Elia, attualmente concorrente del GF Vip.

Live Non è la d’Urso: anticipazioni questa sera, macchina della Verità per Pietro Delle Piane

Lo stesso Alfonso Signorini aveva mostrato alla Elia un video di Pietro in atteggiamenti intimi con Fiore Argento, sua ex fidanzata. Il presunto tradimento si sarebbe consumato all’insaputa di Antonella Elia, ma Pietro si difende a spada tratta, professando semplice amicizia tra lui e Fiore. Barbara D’Urso, al termine della puntata, in onda questa sera sottoporrà Pietro alla macchina della verità e mostrerà inoltre ai telespettatori prove schiaccianti dell’avvenuto tradimento.

Tra gli altri ospiti presenti in studio questa sera ritroveremo anche Rita Rusic, Valeria Marini e l’habitué Vittorio Cecchi Gori.

