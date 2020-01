Live Non è la D’Urso, tra gli ospiti del programma in onda questa sera Luigi Favoloso, Vittorio Cecchi Ghori e Paola Barale

Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni stasera su Canale 5

Numerosi ospiti e tanti argomenti di cui discutere questa sera, su Canale 5, con Live Non è La D’Urso, il programma di intrattenimento serale condotto dalla Madrina della Rete Ammiraglia Mediaset.

Nel corso della seconda puntata della nuova stagione, si parlerà dei protagonisti del Reality Show La Pupa e il Secchione…E Viceversa. La parola stessa, viceversa, inserita all’interno del titolo ha richiamato nella mente di molti le novità di un programma che era già stato mandato in onda alcuni anni fa e che aveva contribuito a lanciare in tv personaggi dello spettacolo come Francesca Cipriani.

Live Non è la D’Urso: ospiti stasera su Canale 5, Giovanna la nuova Tronista

La seconda puntata di Non è La D’Urso vedrà come protagonista, tra gli altri, la nuova tronista di Uomini e Donne, Giovanna. Divenuta la cosiddetta Non scelta dell’edizione appena conclusasi, la ragazza aspirante show girl si è guadagnata a pieno titolo il ruolo di protagonista. Ora, nel corso delle prossime puntate, sarà lei stessa a scegliere con chi rapportarsi e chi frequentare tra i numerosi pretendenti.

Live Non è la D’Urso: anticipazioni programma stasera, la vicenda di Luigi Favoloso

Questa sera, 26 gennaio, il nostro appuntamento con Barbara D’Urso proseguirà con un’intervista esclusiva a Luigi Favoloso, ex fidanzato della modella Nina Moric il quale, al termine della loro relazione, aveva espresso la propria malinconia tramite i suoi profili social. Di recente il giovane aveva persino fatto perdere le proprie tracce, inscenando la propria scomparsa per testimoniare dinanzi alla ex compagna l’angoscia per la fine della loro storia d’amore.

Sarà poi il momento di Paola Barale e Vittorio Cecchi Gori, i quali siederanno sui divanetti degli studi di Live Non è La D’Urso per rivelarci alcune rivelazioni scottanti. Cecchi Gori, in particolare, si sottoporrà al test della verità.

