Survivor: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv

Questa sera su Rete 4 andrà in onda Survivor, film diretto da James McTeigue nel 2015. Di genere drammatico e spionaggio, la pellicola vede come protagonisti Milla Jovovich, James D’Arcy e Pierce Brosnan, noto al grande pubblico per la sua fortunata interpretazione dell’agente James Bond in molti film della Saga 007.

Sulla stessa lunghezza d’onda di James Bond, Survivor vede al centro degli eventi una giovane donna americana che, giunta a Londra per lavorare per il Dipartimento di Stato, si ritrova a sua insaputa coinvolta in un pericoloso complotto, a causa del quale molte persone influenti rischieranno la vita.

Survivor: trama del film con Milla Jovovich, questa sera su Rete 4

Survivor, film in onda questa sera in prima serata su Rete 4, vede come protagonista Milla Jovovich nei panni dell’agente statunitense Kate Abbott, affidata all’ambasciata americana a Londra. Qui l’agente Abbott sopravvive ad un attentato, a causa del quale perdono la vita alcuni suoi colleghi e lei verrà utilizzata come capro espiatorio.

Considerata da tutti come colpevole dell’attento, Kate Abbott sarà costretta a fuggire per evitare l’arresto ma, soprattutto, per non cadere preda dei veri attentatori, i quali vogliono eliminare un testimone scomodo. Times Square, nel frattempo, sarà presa di mira dagli stessi terroristi e dovrà essere proprio l’agente Abbott a mandare in fumo i loro piani prima che sia troppo tardi.

Survivor: anticipazioni e recensione del film di James McTeigue

Il film d’azione e spionaggio diretto da James McTeigue nel 2015 non ha grandi pretese in fatto di sceneggiatura e non vanta una trama complessa. Gli eventi si succedono l’un l’altro, lasciando poco spazio all’immaginazione dello spettatore. Survivor si conferma però come una pellicola ad alto impatto visivo, grazie agli effetti visivi e sonori che accompagnano la recitazione degli attori scena dopo scena. L’interpretazione di Milla Jovovich, al pari, segue il corso degli eventi e non raggiunge mai l’exploit atteso fin dall’inizio del film.

