Come una madre: trama, cast e anticipazioni stasera 9 febbraio 2020

Come una madre, fiction che vede come protagonisti Vanessa Incontrada, Sebastiano Somma e Giuseppe Zeno, giunge al suo secondo appuntamento. Questa sera, domenica 9 febbraio, su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata, grazie alla quale entreremo nel vivo della storia.

Una fiction drammatica che porta sullo schermo tematiche complesse che ha come protagonista una madre coraggiosa, Angela, personificata da Vanessa Incontrada. Durante la prima puntata, andata in onda la scorsa domenica, avevamo visto come Angela sia stata testimone del terribile omicidio di Elena, una donna che aveva appena conosciuto. Spaventata, Angela fugge insieme ai suoi figli e a quelli della vittima, venendo accusata prima di rapimento e in seguito di omicidio. Dalla sua parte ci sarà però Kim, amico di Elena, il quale crede nell’innocenza di Angela.

Come una madre: trama fiction con Vanessa Incontrada, questa sera su Rai 1

La seconda puntata di Come una madre vedrà Angela ancora in fuga da Firenze insieme ai figli di Elena, Bruno e Valentina. La donna sta cercando di raggiungere Roma senza essere scoperta per affidare i due bambini al suo ex marito e metterli in salvo. La donna, che porta dentro di sé il dolore profondo per la perdita di un figlio, si affezionerà sempre di più ai figli di Elena e gli prometterà di scoprire chi ha portato via la loro madre.

Come una madre: anticipazioni seconda puntata fiction in onda questa sera

La notte dell’omicidio Elena avrebbe dovuto incontrare un suo amico, Kim, ma quell’incontro non è mai avvenuto. Kim si metterà dunque in contatto con Angela e, insieme, cercheranno di scoprire chi sia stato ad aver brutalmente ucciso Elena.

Il Capitano Sforza, dal canto suo, continuerà a cercare Angela, convinto che la donna abbia un segreto da nascondere. La fuga della donna non continuerà ancora per molto.

